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林家亨：比亞迪7月銷量無可挑剔　料短中線無須憂慮股神減持

04/08/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　比亞迪(01211)7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛，數據理想可消除被減持陰霾？阿里巴巴(09988)日內公布成績表，在業績公布前，據報遭軟銀集團預付遠期合約減持三分一持股，套現高達220億美元，股價如何反應？澳門出境珠海昨晚（3日）6時起恢復免隔離通關，各防疫措施鬆綁，澳博(00880)獲母企貸款20億元，另擬供股集資30億，賭企最壞時間過去了嗎？

 

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