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北部都會區 | 政府在北都預留逾60公頃用地作「大學教育城」

18/04/2024

．政府下周二將向立法會「北部都會區發展事宜小組委員會」，匯報北都專上教育的發展方向和工作。

．教育局指，北部都會區擁有新土地、四通八達的交通網絡、不同產業的發展機遇。

 

北部都會區| 政府在北都預留逾60公頃用地作「大學教育城」

　　政府下周二將向立法會「北部都會區發展事宜小組委員會」，匯報北都專上教育的發展方向和工作。教育局指，北部都會區擁有新土地、四通八達的交通網絡、不同產業的發展機遇。教育局會致力發展「北都大學教育城」，政府將在洪水橋/厦村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮預留超過60公頃用地，作專上教育發展用途。

 

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　　教育局去年8月邀請有興趣就北部都會區專上教育建設提出意見的院校，提交簡略的建議書及簡介，其後接獲19間專上院校提交建議書。教育局表示，有院校在建議書中提出，希望將現有的整個校園搬遷到北都，有部份院校就計劃成立衛星校園，以提供更多學術及研究空間，發展創新學科，或將與北都及「八大中心」相關的現有學科搬遷至衛星校園。有院校計劃以自資模式，成立國際化的大學校區，提供更多與海外知名院校合辦的課程；有院校則計劃與內地分校，推動更多合作交流，以發揮協同效應。　


　　 文件指出，為配合北部都會區的產業發展，有院校在建議書中提出，計劃推動產教融合、科教融匯的職專教育，與區內產業伙伴加強合作，培育掌握業界所需應用知識和技能的專業人才。另外，亦有多間院校表明，希望設立更多院校共用的設施，包括動物中心、數據中心、學生宿舍、運動設施及圖書館等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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