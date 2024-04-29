比特幣 | 華夏基金：有信心三隻比特幣現貨ETF首日資金規模超1.25億美元

本港首批虛擬貨幣現貨ETF於今日（29日）發行，並於明早掛牌上市。發行商之一的華夏基金（香港）亦分別發行華夏比特幣ETF(03042)和華夏以太(03046)。公司數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康表示，除了Grayscale，其餘10家美國比特幣現貨ETF發行商在今年1月10日首日發行規模達1.25億美元，有信心在港的三家發行商首發規模將超過這一數字，並相信華夏基金的規模將是三家中最大。

OSL數字證券有限公司STO產品開發總監黃耀榮（左）、華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康（右）（Andrew攝）

持牌虛擬資產交易所OSL與華夏基金和嘉實國際合作發行比特幣、以太幣現貨ETF，OSL的STO產品開發總監黃耀榮亦透露，兩家與其合作的發行商均已完成首次募集資金交易，相信數字上比美國首發當天的資產管理規模「大了不少」，因此對今次發行感信心，並預告明天（30日）上市會為市場帶來驚喜。

料吸引新加坡、中東及家族辦公室申購

朱皓康指出，美國最大的資產管理公司管理的比特幣現貨ETF在今年1月10日首日發行規模僅為1045萬美元，而截止4月25日，該ETF的規模已飆升至172億美元。與美國相比，香港的現貨ETF允許現金和實物申購或續回，華夏的ETF更是唯一一家提供美元、港元和人民幣三個櫃台，同時是唯一一家具有非上市份額的ETF發行方，已有很多傳統加密資產投資者積極參與其IOP（首次發行）階段。他又提到，比特幣礦工、香港以外地區如新加坡和中東、本地家族辦公室等均有興趣投資其ETF。

過去五個季度投資比特幣期貨ETF或少賺六成

華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康（右）（Andrew攝）

朱皓康指出，現時在港上市的比特幣期貨ETF與即將上市的比特幣現貨ETF是兩種不同的投資工具，前者投資於比特幣的期貨合約，而後者是直接持有比特幣，因此現貨ETF會更接近比特幣的實際市場價格。而由於期貨ETF受滾動成本影響，即當期的期貨合約到期時購買新合約的成本，令期貨ETF在價格跟蹤存在誤差。

他提到，2023年全年至2024年的第一季度，比特幣期貨ETF的跟蹤偏離度迅速擴大，期內在港上市的比特幣期貨ETF出現近60%的跟蹤偏離，即持有期貨ETF的投資者較持有比特幣現貨少賺近60%。他相信，現貨ETF上市後，會吸引不少現有期貨ETF的投資者轉投。

被問到內地投資者若來港開設港股戶口後，能否投資於比特幣、以太幣現貨ETF，朱皓康僅稱，目前香港的合格投資者、機構投資者、零售投資者以及符合規定的國際投資者均可投資本港加密貨幣現貨ETF，目前中國內地投資人暫不可以投資，公司會並持續關注未來是否有相應的監管調整或特定的監管框架出台。

撰文：經濟通採訪組

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