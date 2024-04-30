比特幣 | HashKey：首批虛擬資產現貨ETF首日交易達8750萬元

博時國際與HashKey Capital旗下兩個虛擬資產現貨ETF已獲香港證監會正式批准，周二（30日）在港交所掛牌。HashKey Group首席運營官翁曉奇表示，此次博時HashKey比特幣ETF以及博時HashKey以太幣ETF中，HashKey Capital作為副基金管理人，與博時國際聯合發行基金。集團旗下HashKey Exchange是現行香港最大持牌虛擬資產交易所，本次為在香港申請ETF的基金提供底層基礎設施支持，涵蓋交易、託管等方面。

左起：HashKey Group首席營運官兼HashKey Exchange 首席執行官翁曉奇、HashKey Group產品和業務總監鄧穎聰（Katherine攝）

料虛幣現貨ETF一年後規模達100億美元

他指出，在香港現貨ETF的推動下，HashKey Exchange目前的客戶託管資產總量於昨日超過33億港元，進一步坐穩香港最大持牌虛擬資產交易所的地位，預計相關規模還將伴隨ETF市場的發展進一步快速增。他預計ETF可吸引更多傳統投資者進入虛擬資產市場，一年後整體規模可達致美國市場的兩成，即100億美元左右。

港首批虛擬資產現貨ETF首日交易量達8750萬元

HashKey Group機構產品負責人鄧穎聰表示，首日香港首批發行的虛擬資產現貨ETF交易量達到8750萬元。香港虛擬資產現貨ETF在首次發行階段(IOP)反應比起美國更佳。認購階段期間，集團實物申購贖回是現金申購贖回的2倍，期望之後現金比例會更高。

料更多中資及外資基金公司發行ETF

他表示，ETF作為「老錢」進入虛擬資產行業的新通道，將吸引更多傳統投資者進入虛擬資產市場，推動市場規模的增長。首批推出的3個ETF基金都是中資基金的子公司，未來預計會有更多中資及外資基金公司進入市場發行ETF。部分頭部ETF公司（不在首批名單中的）可能會觀察首批基金的市場表現情況，然後決定是否進入市場，以及以何種形式進入。

除了ETF市場，他預計，會有更多金融機構申請1、9號牌升級，從而可以配置更高比例甚至達到100%的虛擬資產。

香港現貨ETF與其他地區不同

他表示，這次香港現貨ETF與其他地區有不同，在於面向的市場不同，美國的現貨ETF主要面向歐美市場，而香港的現貨ETF則更傾向於亞太地區。另外，涵蓋的加密資產不同，美國的現貨ETF主要是比特幣，而香港的現貨ETF更進一步，除了比特市現貨ETF，還推出了全球主要金融市場上的首個以太坊現貨ETF。

他續指，美國的現貨ETF通常只支持現金申贖，而香港的現貨ETF還支持實物申贖。實物申贖允許投資者通過交付實物來申贖ETF份額，而不僅僅是通過現金進行交易。實物贖回意味著標的資產不必立即出售，從而帶來了成本和流動性方面的優勢。未來實物申購、贖回流程完成，投資者將可以直接獲取與現貨ETF基金相對應的比特幣、以太幣等資產，為數字貨幣投資者提供了更多樣化的投資選擇。

撰文：經濟通採訪組

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