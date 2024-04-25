基金公會目標冀最終撤銷滬港通下股票ETF平均資產管理規模要求

香港投資基金公會舉行ETF市場發展討論會。對於中證監早前公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬ETF互聯互通下，股票ETF的平均資產管理規模（AUM）要求等，基金公會行政總裁黃王慈明在會後表示，有關的放寬條件普遍都清晰，她預期實際合資格的股票ETF數目不會大增，但「行多一步已經很好」。她又指，最終目標希望將AUM要求降至零。

（史寒冰攝）

呼籲抽離ETF互聯互通制度

合資格ETF跟蹤的標的指數權重佔比要求將由90%下調至60%，黃王慈明認為，合資格ETF的投資標的，主要仍然是與港股及大中華地區相關；如可進一步降低權重佔比，有助內地投資者分散其投資組合。

黃王慈明表示，由於ETF互聯互通（ETF Connect）屬於滬深港通（Stock Connect）的一部分，令投資標的有所局限，公會曾反映，若將ETF互聯互通獨立抽離，則合資格ETF的投資可不限於任何市場及資產類別，有助擴大投資組合。

冀客地銷售比例限制進一步放寬

在優化基金互認安排方面，相關機構擬適度放寬客地銷售比例限制，並允許香港互認基金投資管理職能，轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。

黃王慈明認為，相關安排有助解決業內的痛點，她希望客地銷售比例限制可由現時的50:50，調整至90:10，可操作性會更大。她亦希望基金互認的審批流程和時間進一步優化。

撰文：經濟通採訪組

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情