走塑 | 走塑下有超市轉用紙盒盛壽司，業界料影響生意

．首階段實施即棄塑膠餐具管制後，有大型超市為壽司刺身引入紙盒包裝，以取代原有透明膠蓋

．顧客無法事先觀察食物是否新鮮，過程有如「抽盲盒」

首階段實施即棄塑膠餐具管制後，有大型超市為壽司刺身引入紙盒包裝，以取代原有透明膠蓋，令顧客無法事先觀察食物是否新鮮，過程有如「抽盲盒」。

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相關超市設有堂食區，過往顧客購買食物後，可即時在超市內享用。但超市最新貼出告示，稱由於法例規定堂食不可使用塑膠即棄容器，顧客切勿在店內進食任何使用塑膠即棄容器包裝的食品，包括未貼上「可於店內享用」標籤的食品。



香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒訪問時指，市民初期不適應這種包裝，可能會影響生意，建議商戶可擺放食物樣板讓客人參考，以提高他們的選購意欲。他又指，一些可降解的包裝物料成本會比較貴，但在歐洲、北美洲其他地方，可降解透明包裝物料其實都普遍，這些供應商未來相信可以多引進這方面的物料。

撰文：經濟通採訪組

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