樓市 | 安達臣道居屋貨尾多，何永賢讚配套完善部分享煙花景

．房屋局局長何永賢昨日早上到達安樺苑、安楹苑、安麗苑三個地盤，也參觀了已在「居屋2022」售罄的安秀苑

．她大讚4個地盤「坐享優美景觀」，又指安楹苑部分高層單位可享中環至鰂魚涌海景，甚至有機會看到煙花

「出售居者有其屋計劃2023」今年1月底開始揀樓至今3個月。其中位於秀茂坪安達臣道的安樺苑、安楹苑、安麗苑合共可提供3510個單位，惟至今仍有逾1300個單位未售出。房屋局局長何永賢昨日早上到達安樺苑、安楹苑、安麗苑三個地盤，也參觀了已在「居屋2022」售罄的安秀苑，她大讚4個地盤「坐享優美景觀」，又指安楹苑部分高層單位可享中環至鰂魚涌海景，甚至有機會看到煙花。她表示附近有商場、體育中心及學校等配套，可想像未來社區生活圈的完善。

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何永賢表示，4個屋苑用色和諧一致，並鼓勵同事在設計方面想多一步，並與其他持份者合作，建設更幸福的社區。她稱，未來北部都會區亦有大量公營房屋項目，這些協同發展經驗，一定能造福更多社群。





*安麗苑仍有566伙未售出*





「居屋2023」去年推出時曾以市價62折發售，但樓價下跌後，合約列明折扣有調整。房屋署就曾表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約，折扣率約3成，即變相是以市價七折發售。安樺苑、安楹苑、安麗苑，合共可提供3510個單位，惟至今仍有逾1300個單位未售出，其中又以提供1380個單位的安麗苑剩最多單位，目前仍有566個未售出；至於安樺苑和安楹苑，則分別有480個和267個單位未售，三個項目昨日合共賣出約60個單位。



至於今期位於港鐵宋皇臺站出口旁的啟悅苑，項目所提供的2046個單位，早已在上月26日全數沽清；位於「大西北」的屯門兆翠苑和元朗朗天苑，前者在上周二(17日)已售出最後一個單位，後者剩511個單位(佔全部17%)。

撰文:經濟通採訪組

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