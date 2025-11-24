  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 減息預期主導美股，市場錯誤解讀英偉達報表（有片）

24/11/2025

　　上星期美股三大指數均下跌，道指及標指分別回落1.9%及2.0%，納指則下調2.7%。關於美股近期面對的負面因素，筆者較早前已簡單列出如下：

 

　　1. 政府停擺

　　2. 勞動市場數據不及預期/未有公布

　　3. 流動性問題（其中主要指減息預期降溫）

　　4. 美股特別是科技股估值偏高

　　5. 科技股資本支出過大

 

　　雖然政府已重啟，但10月就業及通脹數據都不會公布，市場對下月減息的預期一度跌至只得近三成概率。而投資者對科技股的擔心亦未有因英偉達(Nvidia)(US.NVDA)業績理想而完全退卻，美股因此持續受壓。

 

預期12月將減息

 

　　至於上周五（21日）市況回穩（三大指數分別上升0.9%至1.1%），主要是受惠紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯(John Williams)表示，當局短期仍有再次減息的空間。根據Fed Watch，下月10日的減息預期急升至71%，較一星期前的44%顯著上升，但仍低於一個月前的91.1%。

 

　　筆者的觀點是，基於剛公布的9月失業率上升，估計聯儲局會於12月減息。大市方面，VIX仍位於23水平，短期市況會持續波動；加上之前在《經濟通》節目指出的年結效應（基金及投資者求穩，會將資金由增長股轉投傳統股），科技股或暫欠上升動力，不宜對指數短期表現過於樂觀。

 

多項經濟數據將公布

 

　　今個星期大家要留意美國經濟數據，包括周二（25日）的零售銷售及PPI，另外消費者信心、房屋指數、耐用品訂單都值得留意，而聯儲局褐皮書及企業業績同樣重要。零售銷售方面，料按月上升0.2%。受惠於股市上升的財富效應，當地消費力暫時具一定支持。

 

部分投資者質疑英偉達報表

 

　　上周市場其中一個焦點是英偉達的業績，由於市場普遍已報道其業績，加上業績後其股價不升反跌，因此以下不重覆列出其收入及盈利，反而直接指出市場擔心的地方，並剖析筆者觀點。

 

　　針對英偉達的財報，部分投資者或分析員主要有以下評論：

 

　　1. 將折舊期延長推高盈利

　　2. 應收帳顯著增加

　　3. 庫存上升

 

　　以第一點來說，市場擔心圖形處理器/晶片(Graphics Processing Unit, GPU)使用壽命只有一至兩年，但雲端業者以5到6年周期來計算折舊。電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry就質疑科技巨企為壓低折舊費用，拉長了晶片使用周期，以增加利潤。

 

　　惟英偉達財務長Colette Kress已解釋，多數AI加速器要是沒有CUDA與英偉達的多用途架構，隨著模型技術演進，幾年內就會過時，但CUDA讓6年前出貨的英偉達A100 GPU，現今依舊利用率滿載。雖然Michael Burry及後有再回應，但篇幅關係，本文就不再引述。重點是很多公司都會調整折舊期，包括香港的百度及中移動，即然審計師同意了，大家不宜過分放大事件。

 

　　至於應收帳顯著增加，英偉達的應收帳款周轉天數其實按季是下跌了，由第二季的54.1天跌至53.2天。另外，集團大部分的應收帳是集中於四間大各戶(Amazon, Microsoft, Google, Meta)，面對這些巨無霸，帳期較以往延長實是正常。

 

　　最後是庫存增加，仔細分析的話，增加的部分是半製成品(Work-In-Process)，代表並非完成品賣不出去，而是預期銷售增加而積極備貨。隨著產品價格上升，庫存價值增加亦非常正常。

 

中線投資價值吸引

 

　　市場現預期集團今年（指2026年財年）的每股盈利為4.69美元，預測市盈率為38倍。中線投資者如果現時持貨不多（指整體美股），可先部署第一注；當市場消化現時的憂慮（估計或需一至兩個月），集團股價有機會完成整固並重展升浪。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

