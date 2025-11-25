雷鼎鳴專訪 | 高市早苗挑釁北京如踩鋼線，特朗普縱撐代理人惟恐失控（有片）

高市早苗「台灣有事論」觸發中日關係急轉直下，中方連日在黃海渤海海域實彈演習，日本防衛相則證實將在與那國島部署中程地對空導彈，事件未來如何演進？香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受訪問時指出，高市博出位非一時衝動，而是外部美國授意和內部政治生態使然，更有歷史情意結作祟，不排除中日擦槍走火的可能。

看不起中國，又不忿被反超

高市早苗就任日本首相僅半個月，即在國會拋出「台灣有事可能構成日本可以行使集體自衛權的『存亡危機事態』」，旋被北京定性為日本1945年戰敗後「首次對中國發出武力威脅」。她是失言，還是有心？雷鼎鳴直言：「不是一時衝動。」

他指，高市過往幾十年的言論立場都顯示：欲以極右翼路線，回復日本昔日巔峰時期，甚至大東亞共榮圈。此外，人類學家Ruth Benedict於二戰尾聲時，受美國政府所托而寫作的《菊花與劍（The Chrysanthemum and the Sword）》，正正揭示日本人的民族性是欺善怕惡。看不起中國人，又不忿中國經濟實力早已反超日本，促使高市這樣的政客以「反中」來爭取日本國內排外、反精英人群的支持。

高市早苗的「台灣有事論」觸碰了中國底線，令中日關係急速惡化。（美聯社）

美撐代理人戰爭，惟防失控

歷史情意結之外，雷鼎鳴並認為，高市將「台灣有事」與「日本存亡」兩件本不相關的議題強行捆綁，似乎希望這樣的做法符合特朗普的要求，惟這種想法「又對、又不對」。

他解釋，美國當然是希望日本在中國周邊攪局，甚至代替美國在東亞搞代理人戰爭。即使代理人戰爭不牽涉軍事，美國亦希望日本在經濟、外交上制衡中國。然而，美國同時也害怕日本「搞大件事」而令事態失控，並借《日美安保條約》將美國拖下水。

倘若真的如此，美國將陷入進退兩難：一方面，若兵戎相見，將面臨解放軍足以擊沉美軍航母的實力；另一方面，若置身事外，將損害美國在盟友眼中的霸權地位。

中國邊發展經濟，邊做準備

就中國而言，儘管祭出旅遊、海產、實彈演習、外交降溫等連環反制，雷鼎鳴表示，中國現時的重心仍是集中力量發展經濟，並不欲和日本「搞出大事」。不過，他相信高層內部就統一大業已有一套計劃進行中，如今高市的言論，將令中國開始計入日本可能干預的變量，並有所準備。他不排除出現擦槍走火的可能性，希望中日都先行壓制。

值得一提的是，中國駐日本大使館11月21日在社交平台X，分別以日文、中文發文稱，《聯合國憲章》專門設立「敵國條款」，規定德意日等法西斯或軍國國家的任何一國，有再次實施侵略政策的任何步驟，中英美法蘇等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，而毋須安理會授權。

雷鼎鳴稱，日本1995年曾申請刪除此條款，惟僅是啟動程序，條款技術上至今仍然生效。高市現時的做法，包括「存亡危機事態」的說法，與當年「九一八事變」時的藉口如出一轍，相當於告訴中俄等國，日本的態度和二戰時並無分別，因此相信未來幾十年「敵國條款」都無法刪除。

