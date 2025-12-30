  • 會員
專訪 | 林本利：供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置（有片）

30/12/2025

　　2025年港股可說是豐收的一年，恒指曾於10月升上27381點高位。臨近年末，恒指仍較年初升逾28%，升幅穩居全球市場前列；中原指數亦收復年內全部失地，刷新83周新高。展望2026年，股樓走勢又如何？理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，已調整6、7年的港樓，未來2、3年有望再升一成多；股市則續以港股、美股「七三開」比例逢低買入，港股PE若跌至10倍以下，入市更是「無得輸」。

　
按息P-1.75%或調整至P-2.5%
　

　　港樓素來對利息敏感，眼見美國聯儲局下半年連續三度減息0.25厘，惟香港最優惠利率(P)已錄歷史最低水平的5厘，可謂降無可降。不過，林Sir指出，判斷樓市走勢的一大原則，是看「香港人是否供得起」，以中原400呎二手樓的供樓負擔比率計算，即使過去數月樓價持續回升，該比率仍約45%，低於48%至49%的歷史平均水平。

 

專訪 | 林本利：供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置（有片）

供樓利率回落，有望支持香港樓價在未來兩三年再升一成多。（Shutterstock）

 

　　他預計，就算最優惠利率保持5厘不變，但隨著美國未來會繼續減息，本港銀行大有可能將按揭利率從現時P-1.75%調整至P-2%甚至P-2.5%，令實際供樓利率回落至2.5厘左右水平，加上港人人工每年約3%增長及股市財富效應，支持香港樓價未來兩三年有望再升一成多，中原指數或企上170點以上，甚至到2031年重上191點的歷史高位。
　

港美股七三配置，恒指10倍PE無得輸

 

　　至於股市，林Sir重申年初就提及的「七三配置」——七成資金放在港股，三成分散在美股，而全部倉位中約有兩成多至三成科技股即可，以分散地域和板塊風險。

 

專訪 | 林本利：供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置（有片）

七成資金放在港股，三成在美股，可分散地域風險。（Shutterstock）

 

　　他提醒，按歷史表現分析，美股通常在總統上任的第一、第二年調整，例如標指500於2022年及2018年分別下跌19.5%及6%。而明年亦值特朗普第二任期的第二年，加上AI股、晶片股位高勢危，籲切勿高追。

 

　　按他3月時的策略，若能趁美股難得調整一兩成的機會分注入市，平均入市位約在標普5300點左右，之後就能享受升上6920點的好處。

 

　　港股方面，他強調「切忌高追」，而是低吸，特別是當恒指跌穿10倍PE的時候，「過去是從沒有輸過」。

 

　　立即去片：https://youtu.be/eOiPC_bkl9o

 

 

