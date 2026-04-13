比拼華爾街－溫傑 | 伊朗問題續主導大市，迪士尼年內具上升空間

雖然美國上月通脹數據顯著上升，但符合市場預期，未有為大市帶來顯著方向。此外，投資者觀望伊朗事件發展，都令上周五（10日）美股3大指數個別發展。道指及標指分別下跌0.6及0.1%；納指則回升0.4%。

先跟進近期的市場焦點，即伊朗戰爭。最新消息是，美國及伊朗代表團在巴基斯坦斡旋下，舉行面對面談判，據報美伊雙方在霍爾木茲海峽議題仍有顯著分歧，未能達成任何協議。表面上消息是負面，但由於可算是預期之中，估計對市場的衝擊將有限，大家仍要密切關注往後的事態發展。

美國及伊朗均不想再打

對於中東問題的觀點，筆者在不同的財經節目中已作分享。簡單而言，隨著美國及伊朗願意舉行和談，代表他們心底內其實傾向停戰。在此背景下，實有助投資市場氣氛改善。但有兩點要注意：

1. 相關和談並沒有包括以色列，以內塔尼亞胡的好戰性格，以國有機會為未來事態發展帶來變數

2. 就算美國及伊朗舉行談判，亦不可能與短短時間內達成協議（剛結束的和談完全符合筆者預期），因此相信短期資本市場仍將波動，惟如果沒有突發的利淡因素，早前港股及美股或已初步見底

留意企業首季業績

經濟數據方面，美國3月CPI按月升0.9%，按年增3.3%，均符預期，前值漲2.4%。根據最新Fed Watch的數據，今年年底息率不變的機會為71.1%，減一次息的機會率則回升至24.4%；反觀，加息的機會已跌至1.5%。要留意的是，息率的預測受油價變動的影響甚大，令近期的預測數據大幅度變更，各位戰友務必繼續留意伊朗事件及油價最新變化。

料中東問題仍會是今個星期的市場焦點。除此以外，經濟數據及首季企業季績同樣重要。以前者計，本周美國將公布PPI、工業生產，以及成屋銷售等數據。筆者估計，PPI按月及按年將分別上升1.1及4.7%（前值則分別為0.7及3.4%）；而核心PPI按月及按年或分別上升0.4及4.1%（前值分別為0.5及3.9%）。

至於業績，一如以往多間金融企業會打頭陣，例如高盛、花旗、摩根大通及貝萊德等；另外部分科技股亦會於今個星期公布業績，例如NETFLIX、AML及台積電等。筆者上次介紹的ALLY(US.ALLY)，會於星期五（17日）盤前發布季績。

跟進迪尼士投資前景

以下會跟進本專欄曾介紹過的迪士尼（he Walt Disney Company）(US.DIS)。其股價於今年1月初時位於約115美元水平，及後於3月27日反覆回落至最低約92美元，近日表現有所改善，上周五收報99美元水平。

股價下跌，除大市（或伊朗問題）外，集團本身面對多項挑戰，包括傳統媒體業務疲軟及串流媒體利潤率挑戰等。具體而言，市場對體育業務（ESPN）短期疲軟及上半年支出增加感到擔憂。而面臨來自Amazon和YouTube等平台的激烈競爭，亦為業績帶來壓力。當然，亦有批評其創作內容過於「政治正確」，影響收視及票房。

關於集團的消息包括

1. 截至去年底的首財政季度純利按年跌6%至24.8億美元，經調整每股盈利1.63美元，仍勝市場預期的1.56美元

2. 任命在集團任職28年的戴明哲（Josh D'Amaro），於3月18日接替艾格（Bob Iger）出任行政總裁

經歷改革陣痛，仍具投資價值

筆者認為，集團需要大變革，新行政總裁值得寄以期望。而隨著股價下滑，估值吸引，應已反映上述的負面因素。由於新領導層將帶領集團轉型，業績及股價都會較波動，但以6-12個月計，股價具上升潛力。

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽