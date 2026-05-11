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比拼華爾街－溫傑 | 就業數據利好美股，ARM轉型長線吸引（有片）

11/05/2026

　　美國4月就業市場數據理想，加上市場仍憧憬美國與伊朗最終將停戰，上周五（8日）當地三大指數均向好。資金繼續追逐科技股，納指單日上升1.7%，標指及道指則分別高收0.8%及不足0.1%。

 

　　先跟進伊朗消息，特朗普於電視台訪問時預期，很快便會收到伊朗對美國和平方案的回應，並指伊朗非常希望達成持久的和平協議。但另一方面，有媒體引述消息人士指，伊朗的民族主義情緒持續高漲，支持開戰的革命衛隊的影響力有所增加，其觀點與主張外交斡旋的總統佩澤希齊揚等政府官員有明顯分歧。由於投資者傾向相信兩國最終將簽訂和約，資本市場現時對伊朗戰爭的敏感度明顯已下降。

 

勞動市場數據遠優於預期

 

　　經濟數據方面，非農業職位繼3月修訂為增長18.5萬個後，4月再增加11.5萬個，多過預期的6.5萬個，兩個月合計增幅為2024年以來最多。期內失業率維持於4.3%，與估算一致；勞動參與率降低0.1個百分點，至61.8%，低於預期的維持於61.9%。而平均時薪按年增長加快至3.6%，仍低過預期的升3.8%。上述數據反映，雖然面對戰爭及能源價格上升，勞動市場依然穩健。

 

　　市場情緒理想，因而推升股市破關。事實上，據EPFR Global的數據顯示，截至5月6日為止的一周，全球股票基金吸資26億美元，當中美股基金連續6周錄得資金流入，達93億美元。

 

　　今個星期大家要繼續關注企業盈利，而當局亦將公布多項經濟數據，例如CPI通脹率及零售銷售。筆者預期CPI按月及按年將分別上升0.7%及3.8%，核心CPI按月及按年則將分別上升0.3%及2.7%；估計零售銷售將上升0.5%。

 

習特會或帶來波動

 

　　另外，大家亦要留意「習特會」的消息，特別是美方會否在會面前針對中國企業宣布更多制裁措施，以爭取談判籌碼（美國財政部上周五宣布對十名個人和企業實施制裁，其中包括數家位於中國和香港的企業）。

 

ARM從授權者變成供應者

 

　　　　今個星期會為大家介紹晶片設計公司ARM(US.ARM)，其股價於過去個多月升幅亮麗。集團已於上周公布截至3月的業績（2026年財年第四季），數據非常理想，收入為14.9億美元，創歷史新高；經調整每股盈利為0.6美元，優於市場預期。

 

　　今季指引亦優於市場預期，預期收入為12.6億美元，經調整每股盈利為0.4美元。仔細分析的話，集團優於市場預期的業績主要由新業務分部AGI CPU（AI專用CPU）帶來，而非其傳統業務，印證其業務轉型，即從「授權者」變成「AI CPU供應者」。

 

短期存不明朗因素

 

　　集團股價於績後顯著波動，筆者認為是市場經過分析後，判斷其業績存有需要關注的地方，包括：

 

　　－專利權收入低於預期（手機市場疲弱）

　　－市場擔心集團AI CPU的產能

　　－估值偏高

 

　　筆者對其長期發展有信心（因數據中心需求持續增加），但短期表現或大致跟隨市場（指整體科技股走勢）。

 

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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