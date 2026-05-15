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徐家健專訪 | 港吸人才樓價忌太高，炒散興起，AI浪下「人味」值錢（有片）

15/05/2026

　　AI大潮勢不可擋，「畢業即失業」陰霾如泰山壓頂，年青人如何擁抱轉變？Pagoda智庫共同創始人及經濟研究總監徐家健接受訪問時，以自己辭去美國大學終身教席轉而創業的經歷寄語年輕人，「擁抱轉變、領先轉變」。他又指，隨著「炒散經濟」興起，工種正在劇變，但短期並不意味大學文憑將不值一文，而AI浪潮下，「人味」將決定哪些東西愈來愈值錢。

 

港樓方向需大、靚、有競爭力

 

　　大行爭相調升本港樓價預測，鏡像卻是，中產焦慮未見紓緩，以及最新調查顯示48%青年（18至40歲）傾向「不渴望置業」。　徐家健就指，香港正面對人口結構、工種汰留兩大轉型，應對王道直指要吸引「對」的人才，而前提是樓價不宜太高。

 

　　儘管近半年新樓成交轉趨活躍，樓市整體勢頭開始穩定，「但是不是可以回到過去升得那麼急，買樓收租可以發達呢？其實這從來不是一個很健康的狀況」，相信政府亦不希望高樓價持續。

 

　　他續指，不少專才來港工作，寧願在內地保留一間大屋，以便假日回去住得舒服一點。要打破這個局面，港樓需面積大些、漂亮些，且價錢相對內地有競爭力，「這件事不會一朝一夕改變，但方向需要如此。」

 

統計滯後，惟年輕人看得更準

 

　　香港敞開大門歡迎優才專才，但另一方面，本地大學生「畢業即失業」成為城中熱話，徐家健直言，其實很多年輕人現在都是在做炒散（臨時工），或者做幾份不同的自由職業，「變成工種正在改變，令他們累積經驗的方式和以前大不相同」。

 

　　儘管政府統計處並無就「炒散經濟」調整統計方法，如比例是否愈來愈高、工作是否穩定等，但他相信，「年輕人看這件事，會比我們這些「老餅」看得更準，他們就是將來。」而隨著工種發生改變，年輕人累積經驗的方式也將和以前不同，「究竟會否有愈來愈多的年輕人覺得，不需要讀那麼多書，可以早一點出來創業？」

 

　　怎看大學文憑將來的含金量？他引用「College Wage Premium」概念指，儘管擁有大學學位和沒有大學學位的人的工資差距，從80年代以來的一路上升到2000年後開始平穩，但「基本上沒看到它下跌」，若說大學文憑短期內變得不值錢，「我覺得是不可能」。

 

藝術、醫療、人文關懷難取代

 

　　那麼，面對AI發展愈來愈蓬勃，應以何種心態應對？放棄大學終身合約(Tenure)選擇創業的徐家健就指，「你需要了解經濟、社會的發展會如何，然後去嘗試新的事物，不要恐懼，不是追求穩定」，「你要擁抱那種轉變，看看如何領先過那種轉變。」

 

　　雖說變幻才是永恒，但甚麼難以被AI取代？他給出三個答案--藝術、醫療、人文關懷，「人工智能取代不了的東西會愈來愈值錢。」

 

　　他以達文西名畫《蒙娜麗莎》為例，即使印刷術發明已久，要印一張肉眼分辨不到真假的《蒙娜麗莎》成本非常低，「但為甚麼我們都要排隊看那一張（真跡）？因為有故事、有背景，是一個人畫的。」此外，醫療亦因受監管、需要人負責，而難以被AI完全取代，更何況其中所需的人文關懷，人類比機器更有優勢。

 

立即去片：https://youtu.be/XcUJnspxQ24

 

 

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