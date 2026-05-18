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比拼華爾街－溫傑 | 債息升不利美股，應用材料暫先觀望（有片）

18/05/2026

　　筆者近期多次於媒體節目中表示，環球股市正受兩項因素角力影響：AI浪潮及加息預期升溫。以美股計，早前持續破頂，反映市場氣氛向好，暫時蓋過對加息的擔心。

 

　　惟隨著油價高於100美元水平，加上美國通脹數據高於預期（包括CPI及PPI），市場的加息預期進一步上揚，環球債息顯著攀升，終令上周五（15日）美股出現較明顯的回調。道指下跌1.1%，標指及納指更分別下跌1.2%及1.5%。而作為近期焦點的費城半導體指數，更單日下挫4%。

 

　　最新公布的美國4月CPI為按年升3.8%，高於市場預期的3.7%，並創下自2023年5月以來最高水平。核心CPI（扣除食品與能源）則按年升2.8%，按月升0.4%。至於PPI，按月及按年分別上升1.4%及6%，前者為2022年3月以來最大升幅，後者則為2022年12月以來最大升幅。幾項通脹數據都反映物價上升壓力增加，因而推升了債息及加息預期。

 

加息預期升溫

 

　　美國10年期債息一度大升14.9個基點至4.606%的一年高位，30年期長債孳息曾攀升11.7個基點至5.13%，兩者最終分別收報4.59%及5.12%。與此同時，日本30年期債息升上4%，同年期英國債息創多年新高。

 

　　根據Fed Watch的數據，市場現估計美國聯儲局在年底前加息至少一次的機會超過50%。大家務必留意伊朗戰爭及油價發展，根據美國及以色列媒體報道，兩國正為重新攻擊伊朗作準備，最快一星期內行動。依照相關報道，其中一個計劃是派遣突擊部隊進入伊朗，取出埋藏在廢墟下的核材料；另一計劃是針對伊朗軍事目標及基礎設施，展開更大規模、更高強度的轟炸。

 

留意英偉達業績

 

　　今個星期公布的經濟數據相對有限，估計投資者的焦點將放在美聯儲局及地緣政治上。即將上任的主席沃什（Kevin Warsh）上周已獲參議院確認，並可能在周一（或隨後幾天）宣誓就職（鮑威爾的任期已於5月15日結束）。

 

　　根據理事會的聲明，已任命鮑威爾擔任臨時主席（chair pro tempore），直至主席繼任人沃什正式宣誓就職。筆者記得當年鮑威爾宣誓就職時發表了演說，沃什因此也有機會講話，不過相信不會帶來太多新觀點。

 

　　另外，美股仍處業績期，同樣值得大家關注。當中，英偉達(US.NVDA)會於美國時間5月20日（星期三）公布其2027財年第一季度（截至今年4月）的業績。

 

應用材料業績強勁

 

　　今個星期介紹的股份是應用材料(US.AMAT)，集團已公布截至4月（2026年財年第二季）的季績，受惠於AI帶動的強勁需求，收入與盈利雙雙創下歷史新高。期內收入按年增長11%至79.1億美元，高於市場預期的76.5億美元；經調整每股盈利達2.86美元，同樣優於市場估計的2.66美元。

 

　　展望下一季（至今年7月，即2026年財年第三季），集團指引是收入將升至約89.5億美元，遠高於分析師預估的80.9億美元，同時預測經調整每股盈利將達3.36美元，亦顯著超越市場預期的2.88美元，反映AI相關設備需求持續強勁，並推動公司對未來的季度保持樂觀。

 

估值偏高，待回調再買

 

　　根據AI統計的資料，各大行對應用材料的目標價為390美元（高盛）至550美元（花旗）。筆者明白近年AI盛行，實有利集團業績，但上述目標價（及現價）的估值明顯高於集團過去的平均水平，略嫌過高，建議待回調再吸納。

 

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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