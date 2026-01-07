大行報告 | 大摩評地產股看長實$47，瑞銀升國泰目標至$15.3
07/01/2026
．大摩點評多隻本地地產股，其中看長實(01113)47元
．瑞銀升國泰航空(00293)目標至15.3元，維持買入評級
．星展升多隻保險股目標價，友邦(01299)看106元、保誠(02378)看138元
07/01/2026
07/01/2026 17:00 《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐，醫藥股落鑊和醫價殘買得過
07/01/2026 19:10 《本港樓市》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元
07/01/2026 18:35 《新股上市》天數智芯(09903)暗盤收高近37%，每手賺5340元
07/01/2026 18:35 《新股上市》智譜(02513)暗盤收高逾5%，每手賺600元
07/01/2026 12:45 【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元
07/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動
07/01/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標
07/01/2026 16:29 《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一周拆息較上日微升至３﹒…
