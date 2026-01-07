  • 會員
大行報告 | 大摩評地產股看長實$47，瑞銀升國泰目標至$15.3

07/01/2026

大摩點評多隻本地地產股，其中看長實(01113)47元

瑞銀國泰航空(00293)目標至15.3元，維持買入評級

星展升多隻保險股目標價，友邦(01299)看106元、保誠(02378)看138元

 

大行報告 | 大摩評地產股看長實$47，瑞銀升國泰目標至$15.3

 

