《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人 LPR不動 滬指大漲2%

滬深股市上周大幅回調後回勇，三大指數周一（20日）集體反彈，券商、銀行、保險等大金融板塊飆升，電訊運營商勁揚，機械、大基建板塊聯袂走強，兩市超3800股飄紅。滬綜指午後上攻3300點，全日收漲2.06%，報3290.34點。深成指升2.03%，創業板指則升1.28%。



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人行公布2月貸款市場報價利率（LPR）連續第六個月不過，業內人士認為，1月金融數據強勁，萎靡多時的樓市也開始現出生機，中期借貸便利（MLF）利率持穩在前，政策觀察期LPR按兵不動並不意外。人行周一開展了2700億元（人民幣．下同）七天期逆回購操作，利率仍持平在2.00%，單日淨投放2240億元，為連續第三日淨投放。

外資繼續流入，刺激兩市全日成交9498億元，按日增近4%。外資周一通過滬股通、深股通淨流入60.03億元，連續三日淨流入。

今日新聞精選

1. 人民銀行公布，今年2月，1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，5年期以上LPR報4.3%，均與上月持平，基本符合預期。LPR已連續六個月保持不變。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，2月LPR利率維持不變，主要是本月MLF政策利率按兵不動，部分銀行息差壓力較大。從1月金融數據看，信貸總量和企業信貸需求理想，一定程度反映目前利率水平整體保持適度；同時，1月70大中城市新建商品住宅價格按月結束11連跌，預示樓市整體在逐步回暖，反映國內因城施策穩樓市政策效果逐步顯現，樓市預期在改善，短期調降房貸利率必要性有所下降。而據貝殼研究院統計數據顯示，2023年2月百城首套主流利率平均為4.04%，環比下降6基點，這是過去4個月基本平穩後的再次明顯下行，絕對水平再創2019年以來新低。

2. 內地1月新增貸款創出紀錄4.9萬億元人民幣新高後，據報人民銀行擬出手降溫。據《路透》引述消息人士透露，人行在2月稍早曾對部分銀行進行窗口指導，希望銀行在合理增速下進行貸款投放，從而適度控制2月貸款發放規模，以平滑整體投放節奏。其中一名消息人士稱，1月貸款太猛，去年2月基數又比較低，就想控制下節奏，要求在合理增速下投放。此外，現在企業只是正常復產復工在擴大投資，需求端還是比較弱，如果一味地追求貸款規模，可能無法持續。另據其他消息人士透露，窗口指導應該不是針對所有銀行，部分小型銀行放款的需求其實還是相對偏弱。消息人士還提到，人行在1月信貸投放熱情高漲之際，也曾對部分主要國有銀行進行指導，要求把1月發放的部分貸款，在後續月份加以平攤。

3. 內地金融大行整頓風起，銀保監近日嚴肅查處一批違法違規案件，對中國銀行、民生銀行、渤海銀行、建設銀行、渣打銀行（中國）等5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒3.88億元。與重罰的同時，17日一天之內，中國人保集團、中國銀行和國開行等三家國有金融機構黨委書記或黨委副書記換人。61歲的劉連舸未到退休年齡就卸任中國銀行黨委書記，據報中行行長劉金將暫時全面負責工作，此番任命令業界意外。歐陽衛民被免去國家開發銀行黨委副書記職務，由原貴州省委常委、統戰部部長譚炯接替。羅熹被免中國人民保險集團黨委書記職務。

4. 中國版「巴塞爾協議」將出，時隔11年，銀保監及人行周六發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，對銀行實行差異化監管，旨在有效防範化解銀行業信用風險，提升服務實體經濟水平。《辦法》對金融資產風險分類、重組資產的風險分類提出要求，加強銀行風險分類管理；同時進一步細化了重組的概念，將重組觀察期由至少6個月延長為至少一年，將有利於推動債務重組順利進行。此外，商業銀行應對表內承擔信用風險的金融資產進行風險分類，應至少每季度對全部金融資產進行一次風險分類。金融資產按照風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類，後三類合稱不良資產。

5. 中證監17日發布實施全面註冊制相關制度規則，取消發審委和併購重組委，對新股發行價格、規模等不設任何行政性限制。中證監又發布境外上市備案管理制度規則，將支持滿足合規要求的VIE架構企業境外上市，新規自3月31日起實施。同日，滬深交易所分別發布26部及30部與全面註冊制相配套的業務規則、指引及指南，涵蓋了發行上市審核、發行承銷、持續監管、交易組織管理和投資者保護等環節的主要制度安排。中證監表示，全面實行註冊制後，主板定位是突出大盤藍籌特色，明確重點支援業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。相應的，設置多元包容的上市條件，並與科創板、創業板拉開距離。中證監亦強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，新規則將更好支持企業依法合規到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。



6. 中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，上周六（18日）出席慕尼黑安全會議期間，應美方請求，與美國國務卿布林肯非正式接觸。王毅重申民用無人飛艇進入美國上空屬於偶發意外事件的中方立場，然而美方對氣球事件的反應「近乎歇斯底里」。王毅指，美方要拿出誠意，正視並解決濫用武力為中美關係造成的損害。若執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。美國國務院發言人就說，布林肯向王毅強調，中國氣球侵犯美國主權的情況，絕對不能再發生，華盛頓絕不容忍任何侵犯美國主權的行為。王毅在會議期間，與日本外相林芳正會談。日媒報道，林芳正敦促中國防止氣球形狀的飛行物未經授權進入日本領空，又提到對東海局勢的關注，並對中俄在日本附近加強軍事活動表示擔憂，強調維護台海和平穩定很重要。雙方同意保持各層級溝通，並建立具建設性及穩定的雙邊關係，雙方確認將於本周舉行4年來首次中日安全對話，並同意繼續協調林芳正訪華。

7. 俄烏戰爭即將屆滿一周年，王毅在德國慕尼黑安全會議上發表演說，表示中國將發表一份關於政治解決烏克蘭問題的立場文件。除了重申必須尊重各國的主權和領土完整，堅決反對核戰和使用化學武器，亦提到必須重視各國的合理安全關切，支持一切致力和平的努力。他在提到中美關係時，批評美國正動用一切手段，打壓抹黑中國。美國國務卿布林肯日前在接受採訪時稱，中國正考慮向俄羅斯提供包括武器彈藥的「致命性支持」，並聲稱中國已向俄羅斯提供「非致命性支持」。外交部發言人汪文斌20日回應稱，源源不斷提供武器的是美方而不是中方。美方沒有資格對中方發號施令，我們也從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8555，較上個交易日4時30分收盤價升104點子，止三連貶。離岸人民幣兌美元（CNH）現升95點子，報6.8615。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8643，較上個交易日升16點子，結束三連貶，上個交易日報6.8659。中金公司報告認為，在3月份美國就業數據公布前，當前利好美元的邏輯仍可能會被市場繼續交易，美元的反彈趨勢或仍將延續；預計本周人民幣匯率依舊受美元因素影響較多，區間或為6.80-6.95。興業研究觀點則指出，境內股匯聯動的態勢已經顯現，北向資金的減持可能延續到約3月末，由此對人民幣匯率形成壓力。短期美元結匯敞口可繼續觀望，購匯敞口可在第一季度進行一定比例的鎖定。

撰文：經濟通中國組

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