《午市前瞻》恒指連跌四日有機會企穩 銀娛跌勢急恐怕未見底

恒生指數半日報16237，跌11點或不足0.1%，主板成交近507億元。恒生中國企業指數報5744，升不足1點。恒生科技指數報3331，跌6點或0.2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報300.8元，跌1元或0.3%，成交20.02億元；阿里收報67.75元，跌0.7元或1%，成交13.8億元；友邦收報46.95元，升0.95元或2.1%，成交11.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報97.7元，跌1元或1%，成交10.44億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

美國延遲減息不利港股





聯儲局主席鮑威爾昨日(16日)表示，儘管美國就業市場成長穩健且持續強勁，但今年到目前為止，在重返2%通脹目標方面缺乏進一步進展。他認為在通脹接近目標之前，目前的政策水平可能會保持不變。華爾街分析指，鮑威爾的言論顯示聯儲局按兵不動的時間，可能會比原計劃更長。



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國延遲減息意味著美元短期間內會維持強勢，相對地人民幣也就處於弱勢。這種情況對中資股不利，而對港股整體來說也是不利。

銀娛。(網上圖片)

昨日內地公布的3月份主要經濟數據，被視為三頭馬車當中的兩項指標：工業生產指數和零售銷售按年增幅都低於市場預期，而且低於2月份的數據，預料第二季內地的GDP存在一定的挑戰性。聶振邦表示，恒指已經連跌四日，今日有機會站穩，預料指數大部分時間維持在16150至16350區間行走。不過，就算今日收市能站穩在16300，並不表示這一波的調整已經完畢，要重上16500才算安全。但他相信，恒指在16000水平有較強的支持。





銀娛受困新博彩法及大行唱淡





今日成份股之中，兩隻博彩股銀娛(00027)和金沙(01928)跌幅名列前茅。聶振邦指與澳門立法會即將審議「娛樂場幸運博彩信貸法律制度」有關，該法案若通過，對於博彩中介業務會有所限制，直接影響博彩企業特別是一線博彩企業的收入。

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

銀娛今日領跌，除了受到上述法案影響外，也受到大行唱淡。大摩將銀娛由增加權重下調至持平權重，並將目標價由46元下調至38元。摩通亦將銀娛降級，由增加權重下調至中性表現，並削兩成目標價，由54元下調至43元。



聶振邦表示，銀娛近日跌勢急，今日一度跌至34.5元，不排除稍後有跌穿2022年10月低位(33.05元)的可能。他預料銀娛的底部在30至32元，若要入市可能要等一等。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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