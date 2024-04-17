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炒魷魚 | 大摩傳亞太區投行部門裁員50人，其中香港及內地約佔40人

17/04/2024

．據《彭博》引述知情人士報道，摩根士丹利計劃本周開始在亞太區裁減約50個投行職位

．其中至少80%即約40人，涉及香港和中國內地

 

炒魷魚 | 大摩傳亞太區投行部門裁員50人，其中香港及內地約佔40人

 

　　據《彭博》引述知情人士報道，摩根士丹利計劃本周開始在亞太區裁減約50個投行職位，佔亞太區(日本除外)400名銀行家約13%，其中至少80%即約40人，涉及香港和中國內地。不過，最終裁員人數和時間仍可能有變。大摩代表拒絕就消息置評。

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　　報道指，這將是摩根士丹利數年來在中國這一亞太區最大市場最大規模的一輪裁員。由於房地產行業長期深度調整和增長信心持續不足，中國正努力實現平穩復甦。大摩周二公布，雖然全球業績勝預期，但第一季度亞洲實現淨營收17.4億美元，按年下降12%。


　　報道又引述一位知情人士透露，大摩去年底推遲了裁員行動，認為投行獎金創歷史低位，會有人主動離職。惟最終只有少數銀行家離職，隨著中國營收持續下跌，大摩不得不加大裁員力度，並計劃本周開始與受影響的員工溝通。


　　據《彭博》匯編數據顯示，首季度中資公司在美國和香港發行的股份規模降至17億美元，為20年來最低，約為去年同期的30%，僅為2021年峰值的4.3%。


　　傳聞滙豐控股(00005)周二亦開始新一輪裁員，在亞洲投行部門裁減了約十多名銀行家。今年較早時候瑞銀和美銀也在該地區有過裁員。過去兩年，高盛、花旗和摩根大通在亞洲也曾裁員。

 

撰文:經濟通採訪組

 

 

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