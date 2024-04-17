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銀娛遭大細摩夾擊曾插逾8%，五一臨近其他賭股仍可吼？

17/04/2024

　　澳門立法會近日通過博彩信貸法，僅限博企可向賭客借出籌碼，禁止博彩中介再以個人名義借出，或會影響博企收入，濠賭股連日下挫，其中銀娛(00027)更遭大摩小摩下調評級及大削目標價，指其近期市場份額減少，料引發市場下調盈測及蠶食其相較同業的估值溢價。銀娛繼昨日(16日)跌近半成後，今日(17日)最多再插逾8%低見33.7元，為表現最差藍籌，看來暫未宜沾手。不過，隨著五一假期臨近，或可低吸其他受累急跌的賭股。

 

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

大摩：銀娛市場份額減少蠶食溢價　摩通：復甦進度令人失望

 

　　摩根士丹利發表最新研報，將銀娛目標價由46元降至38元，評級由「增持」降至「與大市同步」。大摩指，銀娛的估價溢價來自其執行紀錄往績，以及銀娛第3至4期的擴張。然而，近期的市場份額減少，料引發市場下調對其盈測以及蠶食溢價。今次下調其目標價及評級原因有三，主要是2024年料有更多次負面的盈測調整、銀娛較同業估值溢價料將收窄，以及2024年首季業績料屬負面催化劑。

 

　　摩通亦將銀娛評級由「增持」降至「中性」，目標價由54元削兩成至43元，另將新濠(00200)評級由「中性」降至「減持」，目標價由5.5元降至4.5元，基於復甦進度令人失望，以及利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)輕微下跌。該行認為美高梅(02282)及永利澳門(01128)是「明顯的贏家」，前者目標價由17元升至18元，後者目標價由9元升至10.5元。另將金沙中國(01928)目標價由29元降至27.5元，予「增持」評級；澳博(00880)目標價由2.5元升至3元，予「中性」評級。而目前行業估值便宜，尤其是考慮到至今為止如此穩健的復甦步伐，但僅僅是便宜並不足以推高股價，除非更多催化劑以推動重新評級。該行將繼續尋找優於大市表現的股份，因行業由7、8月至今仍缺乏催化劑。

 

瑞銀：銀娛金沙市場份額縮減　關注五一黃金周行業表現


　　另瑞銀表示，各濠賭股將在本周陸續公布2024年首季表現，由金沙「打頭陣」。博彩監察協調局的數據顯示，2024年首季整體澳門總博彩收入錄得573億澳門元，相當於2019年首季的75%水平，料中場博彩收入將會錄得相當於2019年首季的111%，按季升3%，而貴賓廳博彩收入將會按季升27%，這會令行業EBITDA按季升2%。預期澳博會因澳門上葡京酒店而錄得同業中最好的EBITDA增長。其次是美高梅，受惠於首季高檔中場客的市場份額持續上升。另料金沙及銀娛的市場份額將會縮減，永利澳門及新濠則會維持穩定。此外，市場將關注有關「五一」黃金周的評論及行業表現，以衡量需求及利潤率可持續性。

 

　　瑞銀於另一研報指，該行渠道調查顯示，永利澳門首季市場份額增長最大，按季增長約0.8個百分點，歸功於中場份額的增長。美高梅和澳博在貴賓廳和中場的份額均實現增長，推動整體市場份額分別按季增長0.7個百分點和0.5個百分點，各達17.2%及13%。而金沙首季損失最多中場份額，市場份額按季下降1.6個百分點，至23.7%，較2019年下跌1.3個百分點。銀娛市場份額按季下降約0.4個百分點，至17.3%，較2019年下跌3.7個百分點，主要由於中場市場份額下降，而新濠的總體市場份額基本保持穩定。

 

滙證：美高梅銀娛業務呈正面趨勢　競爭加劇惟仍屬理性

 

　　滙證則認為，對於濠賭股，現時澳門相關需求保持健康，美高梅及銀娛所有業務領域均呈現正面趨勢，其中貴賓業務顯著上升，但仍不穩定，停留時間和每次旅行平均支出高於2019年水平，而美高梅的旅客頻率高於疫情前，但銀娛則略低於2019年的水平，維持美高梅目標價15元及「買入」評級，維持銀娛目標價51元及「買入」評級。


　　滙證又指，隨著不同性質的非博彩活動不斷增多，美高梅及銀娛均預計遊客會更頻繁地返回澳門，季節性趨勢也會趨於平穩，相關競爭正在加劇，但仍然是理性。另外，美高梅留意到其市場份額穩健，而銀娛則留意到第一季後期現部分改善，預計除了新濠博亞娛樂及和澳博外，所有博彩運營商都將在2024年派發股息。

 

澳門立法會通過博彩信貸法8月生效　僅限博企可向賭客借籌碼


　　值得一提，澳門立法會上周五(12日)全體會議細則性通過《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案，今年8月起生效。據新法律，日後僅賭牌承批公司可向賭客借出籌碼，禁止博彩中介(俗稱疊碼仔)再以個人名義借出。但博彩公司和博彩中介可簽署代理權委任合同，博彩中介可收佣，協助博彩公司尋找或接待賭客等，相關代理合同、補充文件的修改均需獲經濟財政司司長批准，政府亦可基於合法及公共利益原則，要求承批公司更改合同內容。


　　新法例又訂定，澳門行政長官可基於重大公共利益，終止承批公司的信貸業務資格，不論承批公司有否履行相關義務。若承批公司因有關條款被終止信貸業務資格，被終止前所產生的的信貸業務仍屬法定債務。

 

熊麗萍：銀娛走勢差不宜撈底　金沙候低吸博炒五一

 

銀娛遭大細摩夾擊曾插逾8%，五一臨近其他賭股仍可吼？



（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，銀娛股價連續幾日裂口下跌，且成交很大，走勢很差。銀娛以往都會因假期因素有短暫炒作，但近幾次不論春節、清明等都炒不起，而各家博企都正拓展中場業務，銀娛可能面對很大競爭，博彩收入或受影響。現時雖不見銀娛有很明確的利淡消息，但若有貨，反彈至36元宜減持，無貨則不宜撈底。在濠賭股中，美高梅及永利澳門股價走勢較佳，但之前已升過龍，若整個板塊再跌多些，金沙仍可吼位買入，博五一假期臨近再有炒作。惟要留意，整個板塊似乎對假期因素反應都已不太大。

 

　　銀娛收市跌7.07%報34.2元，連跌5日，累跌16.38%，成交12.4億元。其他濠賭股亦普遍下挫，金沙跌3.35%報19.04元，美高梅跌0.62%報12.92元，永利澳門跌1.48%報7.33元，澳博跌1.91%報2.57元，惟新濠無升跌報5.19元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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