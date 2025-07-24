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美股 | 美日貿協落實，道指飆500點，標指及納指再創新高

24/07/2025

美股 | 美日貿協落實，道指飆500點，標指及納指再創新高

 

　　美國總統特朗普宣布美日達成重大貿易協議，推動市場風險情緒。美股周三（23日）升勢明顯，道指勁升逾500點，標指及納指再創新高。

 

　　道指收市升507.85點，或1.14%，報45010.29點；標普500指數升49.29點，或0.78%，報6358.91點；納指升127.33點，或0.61%，報21020.02點。

 

　　美日協議不僅消除短線政策風險，更推升市場對8月1日關稅大限前，美國將與更多地區達成類似協議的預期。歐盟外交官透露，歐美正朝著廣泛產品徵收統一15%關稅方向推進，汽車業等核心領域亦納入協議範圍，並計劃對高於配額的鋼鐵和鋁產品加徵50%關稅，為雙邊貿易關係注入新希望。

 

　　通用汽車(US.GM)績後獲大行調升目標價，股價升8.7%。美國與日本達成重大貿易協議，豐田汽車(US.TM)急升13.6%。波音(US.BA)升2.4%，主要受惠於白宮最新宣布日本將向波音採購多達100架民用與軍用飛機。美國電訊商AT&T(US.T)第二季度收入錄得308億美元，較市場預期的304.3億美元為高，收市升1.2%。

 

　　市場矚目的特斯拉(US.TSLA)及Alphabet(US.GOOGL)於盤後公布業績，日內分別升0.1%及下跌0.6%。

 

美元兌日圓回落至146.4

 

　　美匯指數持續回落，報約97.24，較前一交易日跌約0.16%。市場重點聚焦近期美國與多國貿易談判新進展以及最新公布的經濟數據。美元兌日圓短線上揚，曾一度升穿147水平，之後回落至146.4附近，單日跌幅約0.05%。歐元兌美元持續走強，盤中一度高見1.1775，日內升幅約0.12%，市場氣氛偏向樂觀。

 

　　現貨黃金一度觸及每盎司3439美元高位，但其後受獲利回吐影響回軟，報每盎司約3389美元，單日下跌約1.2%。紐約期金同樣見頂回落，報每盎司約3399美元，下跌約1.2%。

 

　　國際原油價格呈現震盪偏弱格局，紐約期油及布蘭特期油持續於低位徘徊，雖然美國上周原油庫存降幅大於預期，但受制於全球貿易不確定性及OPEC+擴大增產，價格支撐力有限。紐約期油下跌8美仙，報每桶65.25美元，布蘭特期油則報每桶68.51美元，下跌8美仙。

 

撰文：經濟通國金組

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