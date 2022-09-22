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【美鷹加息】陳茂波：今年經濟負增長機會高　料樓市不會斷崖式調整

22/09/2022

　　美國聯儲局宣布加息0.75厘，料年底聯邦基金利率升至4.4厘，金管局亦將貼現窗率上調0.75厘。財政司司長陳茂波在一論壇後見記者表示，聯儲局認為未來數月持續加息及幅度不少，由於估計當地通脹仍高，本港需面對高息環境，但因本港資金較充裕，相信最優惠利率（P）有可能受到影響，不過即使上調，幅度仍會較小。

 

（Rex攝）


料本港樓市不會出現斷崖式調整


　　他又表示，本港第二季出口疲弱，按年跌逾8%，在歐、美經濟放緩下，續削弱當地需求及影響本地出口；由於近日疫情受控，加上消費券幫助，本地消費可預期重拾動力，惟投資方面，仍有待疫情等經營環境改善。


　　陳茂波表示，本港物業市場氣氛受加息影響，成交量相對淡靜，但認為樓價同受就業及收入多方面因素影響，並不會出現斷崖式調整。在加息持續及外圍經濟挑戰下，物業市場仍偏淡，但政府管理需求措施暫無須調整。


估計全年經濟負增機會非常高


　　他早前提到預期2022／23財年赤字會超過1000億元，政府財政儲備降至約8000億元。他稱，政府一方面須謹慎理財，同時在遇困難環境發揮儲備作用，以幫助中小企及以措施推動經濟發展，認為此儲備水平不須過分憂慮。他亦指出，由於上半年經濟收縮較厲害，外圍環境一直轉差，估計全年經濟錄負增長機會非常高。


　　金融高峰論壇將於11月在港舉行，陳茂波指，金管局匯報指反應不俗，報名情況不錯，並指有不少金融機構已答應出席，當局正積極籌備論壇。


　　他在論壇上又提到，2021年在港發行綠色可持續債券總額300多億美元，佔亞洲市場三分之一，發行量為亞洲第一。他表示，當局至今已發行合共接近100億美元等值的政府綠色債券。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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