【虛幣世界】交易所Kraken裁員三成，聯儲局放鴿比特幣抽升

加密貨幣交易所Kraken宣布，為應對加密市場低迷，公司將裁員30%的全球員工（約1100人）。公司表示，自今年年初以來，宏觀經濟和地緣政治因素對金融市場造成了壓力，這導致交易量大幅下降，客戶註冊量減少。早前上市交易所Coinbase (COIN) 就削減了60個職位，比特幣金融服務公司Unchained Capital則削減了600多個職位。



比特幣 (BTC) 自11月初以來首次突破17000美元的門檻，在過去24小時內上漲3.6%，市值第二大加密貨幣以太幣(ETH) 升至1300美元，較週二同期上漲6.6%。美國聯儲局主席鮑威爾於當地時間周三(11月30日)，在布魯金斯研究所(Brookings Institution)發表演講時，一如市場預期做出他迄今最為鴿派的陳述，指出放緩加息步伐屬合理，最快在12月就會調低升息幅度。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17163.15(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1290.10元，跌0.33%；艾達幣報0.3179元，跌0.22%；瑞波幣報0.4045元，跌0.81%。



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