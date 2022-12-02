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【虛幣世界】CFTC主席提議修改法案，避免FTX事件再發生

02/12/2022

　　商品期貨交易委員會(CFTC)主席Rostin Behnam表示，如果FTX在商品期貨交易委員會的監督下，加密貨幣交易所FTX的崩潰可能就不會發生。他建議修改數字商品消費者保護法案，直接監督現貨現金市場交易，而目前這些交易現在不受任何聯邦機構監管（被視為證券的加密貨幣則由美國證券交易委員會監管）。


　　另外，在周三DealBook峰會上，前FTX首席執行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried.薯條哥) 對他的交易所倒閉表示遺憾，但堅持認為其失敗是由於押注失誤的說法。在接受紐約時報採訪時，Bankman-Fried沒有回答投資者希望回答的許多問題，但他強調自己從來沒有試圖進行欺詐。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17019.84元，升0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1283.34元，升0.54%；艾達幣報0.3159元，升0.48%；瑞波幣報0.3971元，升0.08%。
　
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