  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股

12/09/2024

　　阿里巴巴(09988)上月尾雙重上市生效後，於本周二(10日)火速獲納入港股通，首日即錄北水淨買入84.7億元，當日股價急升逾4%，成交急增至近170億元。阿里昨日(11日)再獲北水淨買入31.2億元，今日(12日)再升最多3%高見83.9元。而早前公布季績勝預期的美團(03690)獲評級機構惠譽上調信貸評級，今日最多升逾4%高見124.9元。兩隻股份表現標青，但都處於相對高位，大市近期表現也不見特別好，看來轉吼其他科技股較佳。

 

阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

大摩：料阿里吸金最多370億美元　惟仍關注行業競爭及疲弱消費

 

　　摩根士丹利指，阿里獲納港股通後，估計未來1年將會吸引170億至370億美元南向資金淨流入，持股比例介乎8%至17%，而近期阿里股價有不少短線催化劑，包括市監局公布3年整改完成、淘天平台將引入微信支付，以及即將推出軟件服務，估計有助下半年客戶管理收入，以及商品交易額增速差距收窄。不過，市場仍關注行業競爭加劇，以及疲弱的消費意欲，維持「與大市同步」評級及美股目標價90美元。

 

　　另彭博行業研究測算指，預計到2025年阿里有望通過滬深港通吸引多達200億美元的資金流入，佔已發行股票的10%。

 

摩通：阿里股價將受基本因素推動　料出現估值重估

 

　　摩通預期，阿里股價將受基本因素推動。阿里獲納入港股通首日股價向上，南向淨流入資金84億元，佔當日整體90%，雖然估計仍需時數月才可完全反映港股通的影響，但相信集團基本因素，即內地電商業務改善，可推動未來6至12個月的股價表現，並出現估值重估。


　　摩通又認為，市場低估了淘天平台開放予微信支付的受惠程度，相信有助集團客流量及商品交易額，令表現跑贏同業，料未來數季市佔率穩定。此外，淘寶平台佣金本月開始上調，可降低拼多多商家系統新投資策略的影響，維持阿里「增持」評級及106元目標價。

 

惠譽上調美團信貸評級至「BBB」　維持正面展望

 

　　另邊廂，評級機構惠譽將美團長期發行人違約評級從 「BBB-」升至「BBB」，維持正面展望，同時將美團的高級無抵押評級及其2025年到期的7.5億美元票據和2030年到期的12.5億美元票據的評級從 「BBB-」上調至「BBB」。

 

　　惠譽稱，今次升評級反映美團成功的策略執行和到店競爭緩和，使公司的盈利能力顯著改善，並產生強勁的自由現金流。預期美團平台的可擴展性、其核心本地商務業務滲透率的提升，以及由補貼驅動型投資向回報驅動型投資的策略轉變，將在中短期內支持穩健的EBITDA增長和自由現金流生成。

 

阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股

（Shutterstock）

 

招商證券：龍頭互聯網平台宏觀壓力下顯韌性　首選騰訊阿里B站

 

　　另外，招商證券國際發表報告指，內地龍頭互聯網平台如阿里、騰訊和美團今年二季度業績保持韌性，股價呈區間震盪。雖然宏觀壓力尚未消減，但內地政府支持性政策的持續推出(例如家電以舊換新)，以及個股方面的積極進展(例如阿里和雲音樂(09899)在香港的雙重主要上市)，仍是正面催化劑。

 

　　該行對行業持樂觀態度，更青睞具有以下特點的公司：第一是穩定的收入增長，通過效率提升和減虧實現穩定或改善的盈利增長；第二是通過現金股息和股份回購提供可見度高的股東回報；第三是估值支撐。首選騰訊(00700)，以及阿里和嗶哩嗶哩的美股，均予「增持」評級，各予目標價474港元、126美元及21美元。

 

騰訊新遊戲《三角洲行動》快將推出　大摩：是邁向國際化另一里程碑

 

　　大摩最新報告指，騰訊新遊戲《三角洲行動》(Delta Force)將於9月26日推出，預期該遊戲首年國內流水可達50億元人民幣，重申騰訊「增持」評級及為該行首選股，目標價450元不變。

 

　　大摩指，《三角洲行動》首階段會率先在內地推出個人電腦及手機遊戲版本，估計短期內將會推出國際版，目標是明年首季推出家用機版本，現時國內登記玩家人數逾4000萬，Steam免費遊戲的願望清單(wishlist)中排名第一位。預期該遊戲平均日活躍用戶約500萬，每月平均付費80元人民幣，新遊戲將會是騰訊邁向國際化另一里程碑，預期稍後推出的國際版，將進一步搶佔遊戲市場份額。騰訊明年預測市盈率13倍，估值仍然吸引。

 

 溫傑：阿里美團短期再升空間有限　若看好大市寧吼騰訊

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，阿里今日雖升逾2%，但不算很強勢，留意它於8月26日曾高見83.95元，今日最高見83.9元仍未升穿該處，可能是之前大家憧憬其入港股通已預先買貨，不如想像般將有幾千億資金湧入，跟著會爆升，現在連8月底高位都未升破，短期目標仍是83至85元，原因除了8月26日高位也只見84元外，之前高位即8月20日84.68元，仍是85元以下。如果完全因炒港股通買入阿里，當然要看每日南向資金流入，另要看大市氣氛，但純看股價走勢，若已有利潤宜於84至85元換馬、減持或食胡。

 

　　至於美團，溫傑指，本以為120至122元會有很大阻力，今日卻見有些破位，先看今日收市能否企穩124元，下個位就要看5月17日高位129.2元，惟即使很樂觀，升至128至130元都必定食胡。不過，大市本身仍有些支持，對內地臨近國慶、中秋維穩救市仍有憧憬，不會看得太淡，阿里及美國又正處相對高位，今日亦跑贏大市，若無貨暫可採觀望態度。而若看好大市，科技股中較喜歡騰訊，騰訊波幅介乎360至400元，現價也只是373元，就算不敢買正股，輪證也值得考慮。

 

　　阿里今日升2.15%收報83.2元，成交69.77億元。美團升2.43%報122.3元，成交50.8億元。其他科技股，騰訊升0.65%報372.6元，京東(09618)升2.45%報104.4元，百度(09888)升1.43%報81.6元，網易(09999)升1.25%報121.1元，快手(01024)升0.26%報38.85元，惟小米(01810)跌0.21%報18.92元。

 

阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股

 

阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他阿里＆平台股相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢
淘寶網微信支付功能今起逐步向賣家開放，「退貨寶」上線
《中國要聞》浙江成立直播經濟標準創新聯盟，由淘天集團等發起
《外資精點》摩通重申阿里買入評級，看好估值重估

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01910

新秀麗

17.760

異動股

03321

偉鴻集團控股

0.023

異動股

00810

中國鑄晨８１

0.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01910 新秀麗
  • 17.760
  • 03321 偉鴻集團控股
  • 0.023
  • 00810 中國鑄晨８１
  • 0.220
  • 01442 鷹輝物流
  • 0.249
  • 02088 西王置業
  • 0.028
股份推介
  • 03606 福耀玻璃
  • 45.600
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 52.550
  • 目標︰$58.00
  • 09699 順豐同城
  • 11.360
  • 目標︰$15.00
  • 06683 巨星傳奇
  • 2.890
  • 目標︰$12.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.200
  • 00941 中國移動
  • 70.250
  • 00700 騰訊控股
  • 372.600
  • 00005 滙豐控股
  • 66.950
  • 00388 香港交易所
  • 221.000
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 4.280
  • 目標︰$4.50
  • 00438 彩虹新能源
  • 2.590
  • 目標︰--
  • 02293 百本醫護
  • 0.610
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.265
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.020
即時重點新聞

12/09/2024 16:57  【提振內房】存量房貸利率據報最快本月降，降幅或達50基點

12/09/2024 16:49  《盤後部署》恒指反彈惟交投偏低，美國減息在即長實有望追落後

12/09/2024 16:11  恒指全日升131點收報17240，互聯網股升，消費股午後轉弱

12/09/2024 13:30  【外圍經濟】日本股市出現6個月來最大單周外國資金外流

12/09/2024 13:02  房協簽訂5年期120億元銀團貸款，歷來最大規模

12/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５９﹒０５億元，買阿里沽盈富基金

12/09/2024 08:56  【大行炒Ｄ乜】大和降潤電至「跑輸大市」，花旗降李寧至「中性」

12/09/2024 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８００５，一周拆息較上日軟至３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從大壯卦看美國減息：是禍還是福？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王｜次次打風次次亂！落波後趕返Office意義何在？失人心且不符合經濟效益！讓員工WFH真的那麼困難？ 1
人氣文章

女子愛財．唐德玲

港股命運，不在於誰做美國總統
人氣文章

風水蔣知識

舊區重建可改風水運勢？屋企附近動土有煞！教你化解！觀塘裕民坊vs apm人流不同關風水設計事？灣仔囍帖街這格局有利聚財！點解土瓜灣重建後未必旺？一個原因令陰氣重
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

入住澳門奢華Palazzo Versace酒店！感受意大利宮殿氣派！品嘗意式經典下午茶+名廚意大利菜！牛仔肉配吞拿魚他他、半凍提拉米蘇印象難忘
人氣文章

Travel & Dining

跑馬地隱秘高級中菜！玩味素食套餐、新菜式、點心：必食「拿破崙」松露冬瓜千層、打卡超靚水牛芝士糯米釀意大利青瓜花、黑松露流心鵪鶉蛋燒賣！體現創意廚藝極致
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

中古Cartier大有市場？Les Must de Cartier手袋：一見難忘的酒紅色、見證半世紀的經典金具
健康好人生 Health Channel
人氣文章
梅毒爆發｜東京爆梅毒感染個案逾2400宗創歷史新高！部分患者無症狀？專家憂傳播速度加快恐感染人數狂升！新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
素食食譜 | 撐過行程滿滿的一周要好好犒賞自己！今期教你做：麻油炒雙花飯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 17:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 17:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事12/09/2024
神州經脈 | 存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金