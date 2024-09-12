阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，惟與其高追寧吼其他科技股

阿里巴巴(09988)上月尾雙重上市生效後，於本周二(10日)火速獲納入港股通，首日即錄北水淨買入84.7億元，當日股價急升逾4%，成交急增至近170億元。阿里昨日(11日)再獲北水淨買入31.2億元，今日(12日)再升最多3%高見83.9元。而早前公布季績勝預期的美團(03690)獲評級機構惠譽上調信貸評級，今日最多升逾4%高見124.9元。兩隻股份表現標青，但都處於相對高位，大市近期表現也不見特別好，看來轉吼其他科技股較佳。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

大摩：料阿里吸金最多370億美元 惟仍關注行業競爭及疲弱消費

摩根士丹利指，阿里獲納港股通後，估計未來1年將會吸引170億至370億美元南向資金淨流入，持股比例介乎8%至17%，而近期阿里股價有不少短線催化劑，包括市監局公布3年整改完成、淘天平台將引入微信支付，以及即將推出軟件服務，估計有助下半年客戶管理收入，以及商品交易額增速差距收窄。不過，市場仍關注行業競爭加劇，以及疲弱的消費意欲，維持「與大市同步」評級及美股目標價90美元。

另彭博行業研究測算指，預計到2025年阿里有望通過滬深港通吸引多達200億美元的資金流入，佔已發行股票的10%。

摩通：阿里股價將受基本因素推動 料出現估值重估

摩通預期，阿里股價將受基本因素推動。阿里獲納入港股通首日股價向上，南向淨流入資金84億元，佔當日整體90%，雖然估計仍需時數月才可完全反映港股通的影響，但相信集團基本因素，即內地電商業務改善，可推動未來6至12個月的股價表現，並出現估值重估。



摩通又認為，市場低估了淘天平台開放予微信支付的受惠程度，相信有助集團客流量及商品交易額，令表現跑贏同業，料未來數季市佔率穩定。此外，淘寶平台佣金本月開始上調，可降低拼多多商家系統新投資策略的影響，維持阿里「增持」評級及106元目標價。

惠譽上調美團信貸評級至「BBB」 維持正面展望

另邊廂，評級機構惠譽將美團長期發行人違約評級從 「BBB-」升至「BBB」，維持正面展望，同時將美團的高級無抵押評級及其2025年到期的7.5億美元票據和2030年到期的12.5億美元票據的評級從 「BBB-」上調至「BBB」。

惠譽稱，今次升評級反映美團成功的策略執行和到店競爭緩和，使公司的盈利能力顯著改善，並產生強勁的自由現金流。預期美團平台的可擴展性、其核心本地商務業務滲透率的提升，以及由補貼驅動型投資向回報驅動型投資的策略轉變，將在中短期內支持穩健的EBITDA增長和自由現金流生成。

（Shutterstock）

招商證券：龍頭互聯網平台宏觀壓力下顯韌性 首選騰訊阿里B站

另外，招商證券國際發表報告指，內地龍頭互聯網平台如阿里、騰訊和美團今年二季度業績保持韌性，股價呈區間震盪。雖然宏觀壓力尚未消減，但內地政府支持性政策的持續推出(例如家電以舊換新)，以及個股方面的積極進展(例如阿里和雲音樂(09899)在香港的雙重主要上市)，仍是正面催化劑。

該行對行業持樂觀態度，更青睞具有以下特點的公司：第一是穩定的收入增長，通過效率提升和減虧實現穩定或改善的盈利增長；第二是通過現金股息和股份回購提供可見度高的股東回報；第三是估值支撐。首選騰訊(00700)，以及阿里和嗶哩嗶哩的美股，均予「增持」評級，各予目標價474港元、126美元及21美元。

騰訊新遊戲《三角洲行動》快將推出 大摩：是邁向國際化另一里程碑

大摩最新報告指，騰訊新遊戲《三角洲行動》(Delta Force)將於9月26日推出，預期該遊戲首年國內流水可達50億元人民幣，重申騰訊「增持」評級及為該行首選股，目標價450元不變。

大摩指，《三角洲行動》首階段會率先在內地推出個人電腦及手機遊戲版本，估計短期內將會推出國際版，目標是明年首季推出家用機版本，現時國內登記玩家人數逾4000萬，Steam免費遊戲的願望清單(wishlist)中排名第一位。預期該遊戲平均日活躍用戶約500萬，每月平均付費80元人民幣，新遊戲將會是騰訊邁向國際化另一里程碑，預期稍後推出的國際版，將進一步搶佔遊戲市場份額。騰訊明年預測市盈率13倍，估值仍然吸引。

溫傑：阿里美團短期再升空間有限 若看好大市寧吼騰訊

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，阿里今日雖升逾2%，但不算很強勢，留意它於8月26日曾高見83.95元，今日最高見83.9元仍未升穿該處，可能是之前大家憧憬其入港股通已預先買貨，不如想像般將有幾千億資金湧入，跟著會爆升，現在連8月底高位都未升破，短期目標仍是83至85元，原因除了8月26日高位也只見84元外，之前高位即8月20日84.68元，仍是85元以下。如果完全因炒港股通買入阿里，當然要看每日南向資金流入，另要看大市氣氛，但純看股價走勢，若已有利潤宜於84至85元換馬、減持或食胡。

至於美團，溫傑指，本以為120至122元會有很大阻力，今日卻見有些破位，先看今日收市能否企穩124元，下個位就要看5月17日高位129.2元，惟即使很樂觀，升至128至130元都必定食胡。不過，大市本身仍有些支持，對內地臨近國慶、中秋維穩救市仍有憧憬，不會看得太淡，阿里及美國又正處相對高位，今日亦跑贏大市，若無貨暫可採觀望態度。而若看好大市，科技股中較喜歡騰訊，騰訊波幅介乎360至400元，現價也只是373元，就算不敢買正股，輪證也值得考慮。

阿里今日升2.15%收報83.2元，成交69.77億元。美團升2.43%報122.3元，成交50.8億元。其他科技股，騰訊升0.65%報372.6元，京東(09618)升2.45%報104.4元，百度(09888)升1.43%報81.6元，網易(09999)升1.25%報121.1元，快手(01024)升0.26%報38.85元，惟小米(01810)跌0.21%報18.92元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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