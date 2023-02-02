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美放緩加息兼遭高盛唱淡銀行股下挫　憧憬加息周期見頂地產股造好

02/02/2023

　　美國聯儲局一如市場預料，再次放緩加息步伐，僅加息0.25厘，主席鮑威爾更暗示加息周期近尾聲，匯豐及恒生銀行(00011)都維持最優惠利率(P)不變，再加上高盛唱淡本地銀行股，其中恒生更遭降至「沽售」評級，今日(2日)銀行股普遍下挫。相反，在預期加息周期快見頂，銀行不加P，以及近期樓市見回暖跡象下，地產股普遍逆市造好。

 

(iStock)

 

鮑威爾暗示加息周期近尾聲　林家亨：3月一定再加5月難料

 

　　昨日聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)12名票委一致同意加息0.25厘，將聯邦資金利率目標區間提高到4.5至4.75厘之間，為2007年10月以來最高，但加幅較上次0.5厘收窄，及之前過去4次會議每次加幅0.75厘為低。聯儲局主席鮑威爾指，通脹壓力已經開始緩解，暗示加息周期已接近尾聲，但議息聲明無提及何時停止加息，以及見頂水平，並預計加息目標範圍持續上調是適當的。

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，近兩個月數據可見美國經濟正放緩，但失業率及ADP私人就業數據沒跟隨轉差。失業率沒上升，消費意欲仍保持高漲，通脹率就很難下降，鮑威爾指最少再加息一次，即3月一定會加，5月未定，故未來最重要看失業率及就業情況有沒有轉差，如一直沒轉差，打擊通脹的效應會大減，聯儲局仍會繼續加息。

 

　　另外，中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，相信美聯儲今年仍有一至兩次加息機會，當終極利率升至5厘後才會停止加息，不過今年餘下時間減息的機會不大，因為美國最近的就業及經濟增長數據仍非常理想，令年內出現大幅度衰退機會不大。另過去幾年全球不少國家實施貿易限制，降低全球自由貿易帶來的通脹緩減作用，令全球面對結構性通脹的挑戰。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國通脹率已出現連月回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約0.5厘，預期加息周期將於今年5月見頂。

 

匯豐恒生維持最優惠利率不變　中原按揭：港P仍有機會上調

 

　　雖然聯儲局宣布加息0.25厘，但匯豐銀行今日中午宣布，最優惠利率(P)將維持不變，保留在目前的5.625厘水平，同時給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。恒生銀行亦宣布，港元最優惠年利率維持於5.625厘。


　　中原按揭王美鳳表示，最近與樓按相關1個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾5%回落至2.66%，而臨近美國加息美元拆息已有所上升，反之港元拆息回落與美息再度明顯拉闊，反映港元資金充裕，港銀未似有即時加息壓力。然而，即使港元拆息連日下跌，但H按計之息率仍高於封頂息率，反映銀行仍有息差壓力，加上是次加息周期本港銀行本來已大幅落後於美息加幅，故此預期本港銀行仍有機會跟隨上調最優惠利率，加幅為0.125%至0.25%，但視乎銀行衡量其資金成本、存貸需求等因素而定。

 

高盛：儲局或下半年開始減息　降中銀香港渣打恒生目標

 

　　高盛發表研究報告指，香港銀行股在今次加息周期跑贏恒指，與前兩次加息周期形成鮮明對比。然而，較長期的美元市場利率已經見頂，歷史先例表明估值會短期內擴張。去年銀行業已錄得強勁的盈利增長，惟估值在去年第四季前一直壓縮，股價低於周期中期估值，股價有望進一步升值。另最近重新通關為港銀提供更多的手續費收入和貸款增長機會，預計到2025年整體手續費收入的複合年增長率將達到6%，而迎合較好的銀行，即中銀香港(02388)及恒生預計將達約9%。

 

　　不過，高盛經濟師及利率期貨市場預計，聯儲局將從今年下半年或明年上半年開始減息。香港銀行同業拆息已由年初跌至低於3厘，而存款beta值(deposit beta)正在上升，故下調銀行股淨息差預測，同時為反映內地房地產損失，以及反映較低的2025年股本回報率(ROE)及削減中期ROE，調整2022至24年行業每股盈利為跌34%至升29%，將中銀香港剔出「確信買入」名單，維持「買入」評級，目標價由43.8元降至33.9元；將渣打(02888)由「買入」下調至「中性」，目標價由83元降至79元；將恒生從「中性」下調至「沽售」，目標價由150元降至116元；維持匯控(00005)「買入」評級，目標價70元；東亞(00023)和大新(02356)維持「中性」評級，目標價分別為11.1及7.5元。

 

中原：加息周期快見頂　樓市或由小陽春轉大牛市

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局僅加息0.25厘，進一步收窄加幅，市場普遍認為年內有機會僅加息兩次即完成是次加息周期，對樓市來說是正面訊號。樓市踏入新一年即迎來「小陽春」，近日樓市一二手皆旺，上月一手成交量逾500宗，按月反彈近九成，中原十大屋苑1月份亦錄得279宗成交，按月升32%。受惠內地及香港兩地防疫放寬、通關及利息見頂明朗化等因素，買家置業信心明顯轉強，倘若美國聯儲局下半年停止加息甚至減息，樓價將報復式反彈，樓市將由「小陽春」升格至「大牛市」。

 

　　美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明亦表示，美國加息步伐逐步放緩，本港大型銀行最優惠利率維持不變，市場更預期美息今年有望見頂，對本港樓市帶來正面信息。今年本港樓市氣氛已見回暖，樓價亦見喘穩，「美聯樓價指數」最新報147.11點，按周升0.16%，連升4星期，年初至今升0.73%。隨著樓市「大陽春」來臨，預期2月在新盤推盤步伐加快帶動下，一手交投有望錄得約2000宗水平，創半年新高，而二手成交估計亦有望升至5000宗，創19個月新高。

 

　　渣打收市跌1.28%收報65.5元，恒生跌2.02%報126.4元，中銀香港跌2.59%報26.35元，東亞無升跌報10.1元，大新跌0.47%報6.33元，惟匯控升1.05%報57.65元。地產股則普遍上升，恒隆(00101)升2.77%報15.6元，長實(01113)升1.38%報51.6元，新世界(00017)升1.05%報24.15元，恒地(00012)升0.52%報29.2元，信置(00083)升0.79%報10.26元，惟新地(00016)跌0.27%報111元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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