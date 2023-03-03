《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常 中線目標價13銀

國泰航空(00293)下周三(8日)派發截至2022年12月31日止年度業績，衰咗咁耐，加埋上一個年度基數較低，相信唔會太差，而且近日通關復常，日韓齊齊撤銷香港「限飛令」，對國泰航空實屬利好消息。

(資料圖片)



國泰航空早前預料去年錄得綜合股東應佔虧損約64億至70億元，而2021年度錄得虧損55億元。國泰指，旗下航空公司及附屬公司的下半年業績表現，較上半年有顯著改善。然而，2022全年仍會錄得輕微虧損。另外，集團聯屬公司錄得龐大虧損。



為全力配合機管局送出50萬張香港來回機票的「飛遇世界鉅賞」計劃，國泰由3月1日起分階段送出8萬張來香港的機票，首階段於3月由東南亞地區展開，內地於4月緊隨其後，而東北亞及中長線地區則安排於5月或之後展開。



據國泰航空公布，是次東南亞「飛遇世界鉅賞」的目標市場包括菲律賓、泰國、新加坡、印尼、越南、馬來西亞及柬埔寨等。



兩大行預料航班需求持續增長



摩根士丹利發表研報指，預期持續的載客量復甦將是帶動國泰航空盈利增長的關鍵，評級「增持」，目標價10.7元。報告又指，國泰1月收入乘客千米數(RPK)回復到2019年38%水平，可售座位公里(ASK)按月增加18%至2019年的37%，客座率(PLF)按月提升3.5個百分點至86.8%。貨運方面，由於受季節性影響，1月的貨物收入噸千米數(FRTK)為疫前的63%，較去年12月回落約11%；運載率(CLF)為62.2%，較2019年增0.6個百分點。國泰預料往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會持續增長。



另外，富瑞發表研報看好國泰較便宜的估值和客運運力擴張，予目標價10.4元，建議「買入」。報告指，受內地放寬入境免隔離以及農曆新年假期帶動，國泰在1月的載客量已反彈至疫情以來新高，國泰目標在今年底能回復至疫前約七成的水平，認為客運業務的復甦將抵銷貨運的季節性疲弱。內地本周的國航客運運力將較年初增長4.6倍，但仍然只有疫前14%水平，而本地客運運力已恢復到疫前的95%。航班預訂數在未來數月有所增長，主要是往來內地或經香港轉機。



技術走勢方面，日線圖顯示，國泰近日於約7.5銀水平見底回升，走勢呈小圓底回升形態，9RSI回升至62水平，10天線及20天線掉頭回升，10天線短期有望升越20天線，出現黃金交叉利好訊號，錢駿建議現水平約7.95銀買入，首站上望8.8銀，中線以13銀為獲利目標，跌穿近日低位7.54銀止蝕。

國泰航空今日(3日)升0.89%收報7.95銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

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