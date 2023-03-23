中移動去年多賺8% 資本開支回落 將擇時開展回購工作

中國移動(00941)(滬:600941)公布，去年純利1254.59億元（人民幣．下同），按年升8.02%，略低於預期，末期息減少9.1%至2.21港元，全年派息每股4.41元，按年增長8.6%。派息率為67%，2023年以現金方式分配的利潤提升至當年純利的70%以上。

（Andrew攝）



期內收入9372.59億元，按年升10.49%。其中通信服務收入達到8121億元，按年增長8.1%。數字化轉型收入達到2076億元，按年增長30.3%，佔通信服務收入比達到25.6%；其中，移動雲收入為503億元，按年增長108.1%。



期內，EBITDA為3292億元，按年增長5.8%；EBITDA率35.1%，EBITDA佔通信服務收入比為40.5%。



去年移動客戶達9.75億戶，淨增1811萬戶，淨增規模創三年新高，其中5G套餐客戶達到6.14億戶，淨增2.27億戶。移動ARPU穩健增長，為49元，按年增長0.4%。有線寬帶客戶數為2.72億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.44億戶；家庭客戶綜合ARPU按年增長5.8%，達到42.1元。

今年資本開支1832億人幣 明年開支佔比降至兩成以下

中移動首席執行官董昕（Andrew攝）

中移動首席執行官董昕在業績發布會上表示，集團資本開支佔通信服務收入比由2021年的24.4%，下降1.6個百分點至2022年的22.8%。今年集團資本開支預算約為1832億，較去年的1852億元跌約1%，資本開支佔收入比持續降低；當中的1029億元計劃投向於連接業務，其中830億元用於5G方面，擬新開通36萬5G基站至年底料累計達164.5萬個；並計劃向算力網絡、運力中台和基礎分別投放452億、141億和210億元。他又稱，公司今年將保持戰略穩定，努力實現收入與利潤持續良好增長。



董事長楊杰補充指，集團的投資高峰期於去年已過去，從今年開始進入投資平穩狀態，今後2-3年資本開支將持續下降，預料到2024年資本開支佔收入比降至20%以下。



十四五末數字化轉型收入佔比料升至三分之一



被問到對股價走勢的看法，楊杰稱，股價漲跌受多種因素影響，管理層的責任是將優良的業績呈現給市場，不斷為股東創造價值。雖然三大電訊商股價自去年底起上漲，但數字經濟將成為今後新的經濟形態，集團去年數字化轉型收入達2076億元，佔總收入四分之一，預期到十四五末，數字化轉型收入比重將提升至三分之一，屆時市場對電訊商的傳統估值模式就不靈光，未來或將迎來價值重估。



他強調，為更好地回饋股東、共享發展成果，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，2023年以現金方式分配的利潤提升至當年純利的70%以上，持續為股東創造更大價值。



對分拆子公司上市持開放態度



楊杰指出，集團對分拆子公司上市持開放態度，若分拆對企業發展更有利必然會及時進行分拆。當中，咪咕正處於快速發展期，但由於其身處的行業協同性特點較強，認為現時集團與咪咕維持協同關係，將比較適合現階段的發展。



將擇時開展回購工作 重視公司資本表現



回購計劃方面，執行董事兼財務總監李榮華指出，今年股東大會已授權，集團可根據市場情況、監管規則和資金情況，從維護股東利益的角度，擇時開展回購工作，強調集團非常重視資本表現以及價值管理。

撰文：經濟通採訪組

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