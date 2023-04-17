《午市前瞻》恒指料維持窄幅上落 周大福候至15元吸納較值博

恒生指數半日收報20548，升110點或0.54%，主板成交605.93億元。恒生中國企業指數報6945，升31點或0.45%。恒生科技指數報4186，升22點或0.53%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報365.8元，升0.4元或0.11%，成交21.4億元；中芯國際收報24.6元，升0.7元或2.93%，成交17.57億元；阿里巴巴-SW收報94.55元，升0.05元或0.05%，成交13.82億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴-SW。

(周大福網頁截圖)

聶振邦：港股成交弱導致窄幅上落



恒指今日低開64點，報20374。科技股方面，京東(09618)低開1.83%，報145元，百度(09888)低開1.54%，報128元。滙控(00005)公布有關建議出售法國零售銀行業務變得不確定，股價則高開2.07%，報56.75元。中芯(00981)繼續炒上，高開1.26%，報24.2元。



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股在復活節假期後交投氣氛不活躍，上周三(12日)至周五(14日)的每日成交額僅約1000億元，或因觀望科技股即將公布季績所致。他續指，近日金管局連番承接港元沽盤，港匯走勢偏弱，而美股亦自低位持續反彈，港股缺乏大批外來資金流入，導致連日持續窄幅上落。



他預期，恒指未見有利好因素刺激，短線料在20000至20600之間上落。



五一黃金周難刺激周大福業績



周大福(01929)公布，集團截至2023年3月31日止三個月(第四財季)零售值按年增長14.2%；當中內地零售值按年增長9.6%；香港、澳門及其他市場零售值按年增長71.2%。消息帶動股價造好，早段曾升逾5%。



聶振邦表示，周大福在內地的零售值佔比較大，惟同店銷售增長下跌5.6%，同店銷量亦下跌12.3%，拖低整體零售值增長。他認為，即使「五一黃金周」在即，但集團在內地的業務表現欠佳，去年第四季在內地的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售下跌19.3%，加上內地零售數據不穩定，「五一黃金周」對集團的業績幫助不大。



部署上，聶振邦指周大福今年1月在17.5元以上有較大阻力，短線較難衝破該位。現價與17.5元相差不遠，追買不值博，投資者可候至15至15.5元吸納，並在17.5元之間炒波幅。

周大福今日曾升近6%，創逾兩個月高。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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