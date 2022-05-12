【FOCUS】美通脹壓力廣度未改 加密貨幣大潰敗

高於預期的通脹讀數、停不下來的加息快車，掀起的血雨腥風正從股債匯市蔓延至加密貨幣。不單納指深陷熊市區間、蘋果失落「最有價值公司」光環、香港金管局3年來首次入市捍衛港幣，最新吸睛的是媲美97東南亞國家貨幣史詩級崩盤的「穩定幣」死亡螺旋。





能源價格似復熾，租金升幅加速





全球市場屏息以待的花旗國4月CPI，於周四(12日)美股開市前揭盅－－按年升8.3%，為自去年夏天節節走高以來首次回落，惟高於預期的8.1%，且仍接近1982年以來最高水平。去除高波動的食品和能源價格，核心CPI按年、按月分別漲6.2%、0.6%，同高於預期。



通脹讀數略顯放緩的主因，是能源價格錄逾一年來首次按月下跌，但進入5月的情況並不樂觀，就在周三(11日)，全美汽油平均價格剛剛攀上創紀錄的4.4美元。讓人頭痛的還有史上最高漲幅的機票價格，按年升18.6%；自1991年以來最大漲幅的租金，按年升4.8%；連升17個月的食品價格，按年升9.4%。



此外，儘管數據顯示二手車價格續按月微跌(-0.38%)，但在線汽車交易平台Carguru價格指數已止跌轉升，而Manheim二手車價格指數的跌勢亦放緩。





股債匯續遭擠壓，Luna爆瀉99%





美國通脹是否已經見頂？看看佔CPI逾三成比重的住房，3月房價剛創下逾37.5萬美元新高；以及構成CPI的95個分類商品，其中63%的按年漲幅逾6%，佔比刷新新高，通脹壓力既深且廣，答案或是「未必」。



股債匯市續遭擠壓，道指抹去逾400點升幅倒跌1%，納指瀉逾3%，王者如蘋果的股價亦挫5%失落全球市值第一寶座；十年期美債收益率大幅波動高達17基點；港元匯率自2019年以來首次觸及弱方兌換保證，離岸人幣一度失守6.8……



最新吸睛的則是加密貨幣大潰敗引發「穩定幣」死亡螺旋。上月市值剛突破400億美元的加密貨幣Luna，價格由上周的86美元直插至最新的0.35美元。由於Luna與基於演算法的穩定幣UST掛鈎，隨即引爆擠兌潮，令標榜與1美元維持等價兌換的UST低見0.2998。而為了支持UST，其創始人Do Kwon據報拋售了數十億美元的比特幣以籌集資金，此又進一步打擊了比特幣，今午失守28000美元。



市場連環拋售令金融狀況指數收縮至2018年12月時聯儲加息至2.5%後的水平，但坐在加息快車上的鮑威爾，這一次勢難如上次一樣及時收手(2019年7月起減息)。So，為更多的損失做好準備？

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