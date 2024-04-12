公務員 | 公務員空缺率約10%，香港電台空缺率最高近24%

．公務員事務局就下周立法會特別財委會會議回覆議員的文件指出，公務員編制空缺率約10.2%

．辭職的原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等

公務員事務局就下周立法會特別財委會會議回覆議員的文件指出，截至去年11月30日，公務員編制約19.2萬人，實際人數約17.3萬人，空缺率約10.2%；按部門計算，警務處編制人數近3.8萬人，空缺人數6837人，空缺率約18%，而香港電台空缺人數175人，空缺率最高，達23.8%，漁護署亦有約19.6%空缺率。

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*2022-23年度3863名公務員辭職*



當局指，在2021-22至2022-23年度，公務員辭職人數分別為3734及3863，平均每年涉及約200個公務員職系。辭職的原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等。



當局預計由2023-24至2027-28年度的5年間，每年平均約有5100人達正常退休年齡。

撰文:經濟通採訪組

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