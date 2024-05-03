  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股獲大行輪番唱好，科技股升勢凌厲邊隻仍可吼？

03/05/2024

　　隔晚美股中概股表現強勁，納斯達克金龍中國指數大漲6%，創下去年7月底以來最大漲幅。港股今日(3日)升勢持續，恒指再升逾1%，已連升9日，累計升幅近14%，科指更累升逾21%。近期大行輪番唱好港股，其中高盛指，環球基金開始棄日股轉買港股，主因兩地股市估值差距擴大。瑞銀則指消費回暖早期跡象已浮現，上調MSCI中國指數及港股評級至「增持」。科技股中，繼美團(03690)昨日(2日)狂飆近9%後，阿里巴巴(09988)今日亦「開車」飆約4%，是否追落後佳選呢？

 

 

（資料圖片）

 

高盛：估值差距擴大基金棄日股買港股　美銀：美息高企資金寧吼中資股


　　彭博近日報道，高盛在最近發表的交易簡報中指，多家採宏觀策略的對冲基金開始為買日股、沽港股的長短倉平盤。一些長倉基金也轉向港股，因為日本和美國市場估值已很高。日股自今年首季創歷史新高後，最近幾周已出現回調。同時恒指於4月是表現最好的全球主要指數。目前日股預測市盈率逾21倍，港股卻不足9倍。而香港政府的政策支持、內地資金流入，以及港元不斷走強對海外投資者的吸引力，共同推動了港股反彈。


　　美銀表示，本港上市中資股近期走高，是因為資金基於美息可能在高位維持較長時間，故從人工智能股票、日股及美股等拆倉，並調動至中國股市。美息高企下，其他亞洲貨幣及市場或面對更多風險，但同時中國似乎是估值平、倉位輕、相關性低的避險市場。


瑞銀：消費回暖早期跡象浮現　上調MSCI中國指數及港股評級至增持


　　此外，在去年8月，瑞銀曾將包括A股與港股的中國股市整體評級下調至「中性」，近日則將MSCI中國指數和港股的評級上調至「增持」。瑞銀認為，得益於股市政策改革、經濟復甦萌芽和企業盈利改善的最新跡象，中國股市包括A股與港股有望擺脱過往幾年持續低迷的情況。根據瑞銀青睞的指數加權每股盈利(EPS)計算方法，MSCI中國指數的整體EPS在過去18個月中僅下降約2%，表現優於其他新興市場股票基準指數(下跌約8%)。鑑於消費回暖浮現出的早期跡象，瑞銀目前對盈利前景更加樂觀，認為家庭儲蓄有望轉化為消費，並最終流入市場。


　　內地券商中信建投證券則稱，近期外資在亞太地區的配置重心重新由日本轉向港股，令港股流動性大幅改善。內資方面，在政策利好和高股息行情雙重驅動下，近期南向資金大幅增長，進一步鞏固了港股的上漲趨勢。今年港股最佳的做多窗口已經到來。

 

高盛：內地監管機構對平台經濟態度日趨正面　偏好騰訊網易阿里快手

 

　　另高盛發表最新研報指，內地「新九條」上月出台，冀透過改善股東回報、企業管治水平及機構投資者持權比例，勾劃由政策推動的股市潛在上行。如成功從三大層面收窄A股與國際同業估值差距，則A股升幅或達20%；在「藍天情境」下如追上國際同業估值，則A股潛在升幅或達40%。該行對A股策略持正面看法，但認為在3個月內離岸股市表現或更佳，特別是國際投資者風險胃納仍在恢復。相信消費科技與服務相關產業能夠跑出，亦偏好大型具質素股份，並考慮現金回報因素。


　　此外，高盛留意到內地監管機構對平台經濟態度日趨正面，而各大科網龍頭正在核心板塊整固業務，如阿里GMV(平台總交易額)重拾增長動力，美團本地服務市佔趨穩定，騰訊(00700)在變現及新遊戲推出下，次季起內地遊戲收入有望重拾增長。該行在遊戲板塊上偏好騰訊及網易(09999)多於小型同業，電商廣告喜好阿里及快手(01024)。


　　花旗則指，近期與美國投資者進行會議，注意到他們普遍認同中國互聯網行業提供極具吸引力的機會，因為股東回報和盈利質量不斷改善，且估值不高。長倉基金對中資股由減持轉增持，同時注意到對中國互聯網行業的持股比例偏向於長倉基金，對沖基金亦有選擇性參與，討論最多的股票包括騰訊、網易、阿里、京東(09618)及美團等。

 

溫鋼城：港股踏入「牛一」　美團經調整可再升阿里或見95元

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，此前恒指由今年低位14794點升兩成，至17800點，該處正是牛熊分界且已企穩，港股已確信踏入「牛一」，相信仍未升完，若見調整值得加倉，未見調整也可開始慢慢收集。事實上，連跌4年後仍只反彈兩成，波幅仍太窄，今年目標可定於20000至21000點。若有調整，相信跌到17000至17500點已很足夠，港股除獲北水支持，亦見外資沒再流走，加上港元及人民幣近期轉強，見有資金流入，大行都指港股估值便宜，南水北上亦轉趨積極。

 

　　溫鋼城續指，若大市上升，科技股不可能不升，因恒指成分中有三成都屬科技股，其中美團不經不覺已升至120元，不過近兩三年其股價有3次跌到120至140元都獲支持，故升至該處開始有些阻力，但相比以前，美團現在起碼有市盈率，預測市盈率19.7倍，而今年盈利預期有27%增長，明年有45%增長，估值不算貴。近期美團股價的確升得較多，不排除有調整，但調整後料有力再升，只要TikTok沒收購拼多多和它爭生意，應沒太大問題。至於阿里，理論上應可追落後，但它一向比騰訊升得慢，之前主要於65至75元上落，現時以量度升幅計，升至95元也不過分，此前也是由該處跌下來，但料仍會升得較慢，佔倉位不宜多於10%。另市場預期快手今年盈利增長117%，明年亦有逾40%增長，估值亦吸引，若有貨不宜沽清，且可待回至55元再買。

 

　　一眾科技股今日普遍續升，阿里升4.07%收報79.2元；騰訊升1.11%報364.4元；京東升5.48%報127元；美團升0.5%報119.7元，網易升4.66%報157.1元；百度(09888)升4.27%報110元；快手升5.07%報62.2元；嗶哩嗶哩(09626)升6.91%報114.5元；小米(01810)升3.06%報18.18元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他科技股相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 外資回流恒指料未升完 追入科技股首選百度、阿里
《Ａ股動向》極米科技業績下滑，再遭李彥宏減持不超過３％股份

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01329

首創鉅大

0.192

異動股

00857

中國石油股份

7.110

異動股

01468

京基金融國際

0.077

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,719.84
    +494.18 (+1.293%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,133.80
    +69.60 (+1.374%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,180.73
    +339.77 (+2.145%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.890
變動率︰+2.838%
較港股︰-2.81%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升39.820
變動率︰+1.848%
較港股︰+0.68%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升61.589
變動率︰+1.634%
較港股︰+0.39%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌24.372
變動率︰-1.779%
較港股︰+0.50%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升103.400
變動率︰+4.497%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升13.105
變動率︰+2.383%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升38.235
變動率︰+2.342%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌8.675
變動率︰-1.977%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升14.630
變動率︰+14.655%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰升185.820
變動率︰+7.392%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升39.178
變動率︰+4.921%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升141.860
變動率︰+4.133%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/05/2024 14:43 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/05/2024 14:43 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01329 首創鉅大
  • 0.192
  • 00857 中國石油股份
  • 7.110
  • 01468 京基金融國際
  • 0.077
  • 01592 基石控股
  • 0.035
  • 01299 友邦保險
  • 61.350
股份推介
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 114.500
  • 目標︰$145.00
  • 00659 新創建集團
  • 6.770
  • 目標︰$7.17
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 8.330
  • 目標︰$10.00
  • 01913 普拉達
  • 65.300
  • 目標︰$75.00
  • 01766 中國中車
  • 4.280
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.200
  • 00700 騰訊控股
  • 364.400
  • 00005 滙豐控股
  • 69.350
  • 01299 友邦保險
  • 61.350
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 14.760
  • 目標︰$15.20
  • 01038 長江基建集團
  • 44.300
  • 目標︰$48.50
  • 01882 海天國際
  • 25.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 35.800
即時重點新聞

03/05/2024 16:51  《盤後部署》恒指九連升料高位橫行，銀娛落後同行可追

03/05/2024 18:39  【香港要聞】立法會財委會通過沙田T4號主幹路逾68億撥款申請

03/05/2024 18:10  行政長官已核准唐家成出任港交所主席，即時生效

03/05/2024 17:21  【香港要聞】據報垃圾徵費大機會將再度推遲

03/05/2024 16:34  《本港經濟》本港3月零售業總銷貨值按年跌7%，遠遜預期

02/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒４９億元，買中行沽美團

03/05/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大和降潤電至「持有」，大行齊升美高梅目標

03/05/2024 10:34  《嚟緊炒Ｄ乜》舜宇光學出現見底回升形態，中線目標價７２銀

03/05/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８１５５，一年拆息較上日維持４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

稅收 | 本港上年度整體稅收減5%至3420億，印花稅大跌三成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股獲大行輪番唱好，科技股升勢凌厲邊隻仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 恒指罕見九連升，下周難如本周勁？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

鍾鎮濤食澳牛疑打尖被指有特權？網民發現「終極原因」竟然冇鬧反撐
人氣文章

娛樂情報

佘詩曼 | 《家族榮耀之繼承者》預告片曝光！ 三料視后霸氣再現與羅子溢掀家族權鬥！阿佘劇中慘遭余安安掌摑
人氣文章

娛樂情報

楊證樺帶囝囝參與天后誕盛事！無懼冒雨舞龍珠、舞動迷你龍：佢哋都話唔怕
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

非一般騎馬初體驗！增見聞認識馬匹日常，親親動物療癒身心！香港學騎馬有甚麼必知？ 1
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

體毛陰毛疑惑：近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛！可能受XX影響？女士點解唔想？男士修剪「猴頭菇」風格會令陰莖看起來更大更長？女性在私處貼水晶裝飾熱潮為何不受落？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

分手二三事：合租同居、聯名戶口是愛情中的最大陷阱！共識地預備「分後事」才是上策？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
焗爐煮食用錫紙、牛油紙唔環保？加熱隨時釋出毒物！化學博士K Kwong首選3款容器代替烤焗紙新文章
人氣文章
人格定義 │ 28歲女控制慾強，8大行為嚇走男友！嚴重焦慮型依戀人格因為原生家庭影響？專家教3招提升自我安全感新文章
人氣文章
春困 │ 天氣潮濕常感睏倦水腫？肝氣鬱滯、脾氣虛弱最易犯春困！中醫教煲芡實薏米淮山豬𦟌湯，健脾袪濕！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2024 02:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞03/05/2024
稅收 | 本港上年度整體稅收減5%至3420億，印花稅大跌三成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金