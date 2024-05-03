港股獲大行輪番唱好，科技股升勢凌厲邊隻仍可吼？

隔晚美股中概股表現強勁，納斯達克金龍中國指數大漲6%，創下去年7月底以來最大漲幅。港股今日(3日)升勢持續，恒指再升逾1%，已連升9日，累計升幅近14%，科指更累升逾21%。近期大行輪番唱好港股，其中高盛指，環球基金開始棄日股轉買港股，主因兩地股市估值差距擴大。瑞銀則指消費回暖早期跡象已浮現，上調MSCI中國指數及港股評級至「增持」。科技股中，繼美團(03690)昨日(2日)狂飆近9%後，阿里巴巴(09988)今日亦「開車」飆約4%，是否追落後佳選呢？

（資料圖片）

高盛：估值差距擴大基金棄日股買港股 美銀：美息高企資金寧吼中資股



彭博近日報道，高盛在最近發表的交易簡報中指，多家採宏觀策略的對冲基金開始為買日股、沽港股的長短倉平盤。一些長倉基金也轉向港股，因為日本和美國市場估值已很高。日股自今年首季創歷史新高後，最近幾周已出現回調。同時恒指於4月是表現最好的全球主要指數。目前日股預測市盈率逾21倍，港股卻不足9倍。而香港政府的政策支持、內地資金流入，以及港元不斷走強對海外投資者的吸引力，共同推動了港股反彈。



美銀表示，本港上市中資股近期走高，是因為資金基於美息可能在高位維持較長時間，故從人工智能股票、日股及美股等拆倉，並調動至中國股市。美息高企下，其他亞洲貨幣及市場或面對更多風險，但同時中國似乎是估值平、倉位輕、相關性低的避險市場。



瑞銀：消費回暖早期跡象浮現 上調MSCI中國指數及港股評級至增持



此外，在去年8月，瑞銀曾將包括A股與港股的中國股市整體評級下調至「中性」，近日則將MSCI中國指數和港股的評級上調至「增持」。瑞銀認為，得益於股市政策改革、經濟復甦萌芽和企業盈利改善的最新跡象，中國股市包括A股與港股有望擺脱過往幾年持續低迷的情況。根據瑞銀青睞的指數加權每股盈利(EPS)計算方法，MSCI中國指數的整體EPS在過去18個月中僅下降約2%，表現優於其他新興市場股票基準指數(下跌約8%)。鑑於消費回暖浮現出的早期跡象，瑞銀目前對盈利前景更加樂觀，認為家庭儲蓄有望轉化為消費，並最終流入市場。



內地券商中信建投證券則稱，近期外資在亞太地區的配置重心重新由日本轉向港股，令港股流動性大幅改善。內資方面，在政策利好和高股息行情雙重驅動下，近期南向資金大幅增長，進一步鞏固了港股的上漲趨勢。今年港股最佳的做多窗口已經到來。

高盛：內地監管機構對平台經濟態度日趨正面 偏好騰訊網易阿里快手

另高盛發表最新研報指，內地「新九條」上月出台，冀透過改善股東回報、企業管治水平及機構投資者持權比例，勾劃由政策推動的股市潛在上行。如成功從三大層面收窄A股與國際同業估值差距，則A股升幅或達20%；在「藍天情境」下如追上國際同業估值，則A股潛在升幅或達40%。該行對A股策略持正面看法，但認為在3個月內離岸股市表現或更佳，特別是國際投資者風險胃納仍在恢復。相信消費科技與服務相關產業能夠跑出，亦偏好大型具質素股份，並考慮現金回報因素。



此外，高盛留意到內地監管機構對平台經濟態度日趨正面，而各大科網龍頭正在核心板塊整固業務，如阿里GMV(平台總交易額)重拾增長動力，美團本地服務市佔趨穩定，騰訊(00700)在變現及新遊戲推出下，次季起內地遊戲收入有望重拾增長。該行在遊戲板塊上偏好騰訊及網易(09999)多於小型同業，電商廣告喜好阿里及快手(01024)。



花旗則指，近期與美國投資者進行會議，注意到他們普遍認同中國互聯網行業提供極具吸引力的機會，因為股東回報和盈利質量不斷改善，且估值不高。長倉基金對中資股由減持轉增持，同時注意到對中國互聯網行業的持股比例偏向於長倉基金，對沖基金亦有選擇性參與，討論最多的股票包括騰訊、網易、阿里、京東(09618)及美團等。

溫鋼城：港股踏入「牛一」 美團經調整可再升阿里或見95元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，此前恒指由今年低位14794點升兩成，至17800點，該處正是牛熊分界且已企穩，港股已確信踏入「牛一」，相信仍未升完，若見調整值得加倉，未見調整也可開始慢慢收集。事實上，連跌4年後仍只反彈兩成，波幅仍太窄，今年目標可定於20000至21000點。若有調整，相信跌到17000至17500點已很足夠，港股除獲北水支持，亦見外資沒再流走，加上港元及人民幣近期轉強，見有資金流入，大行都指港股估值便宜，南水北上亦轉趨積極。

溫鋼城續指，若大市上升，科技股不可能不升，因恒指成分中有三成都屬科技股，其中美團不經不覺已升至120元，不過近兩三年其股價有3次跌到120至140元都獲支持，故升至該處開始有些阻力，但相比以前，美團現在起碼有市盈率，預測市盈率19.7倍，而今年盈利預期有27%增長，明年有45%增長，估值不算貴。近期美團股價的確升得較多，不排除有調整，但調整後料有力再升，只要TikTok沒收購拼多多和它爭生意，應沒太大問題。至於阿里，理論上應可追落後，但它一向比騰訊升得慢，之前主要於65至75元上落，現時以量度升幅計，升至95元也不過分，此前也是由該處跌下來，但料仍會升得較慢，佔倉位不宜多於10%。另市場預期快手今年盈利增長117%，明年亦有逾40%增長，估值亦吸引，若有貨不宜沽清，且可待回至55元再買。

一眾科技股今日普遍續升，阿里升4.07%收報79.2元；騰訊升1.11%報364.4元；京東升5.48%報127元；美團升0.5%報119.7元，網易升4.66%報157.1元；百度(09888)升4.27%報110元；快手升5.07%報62.2元；嗶哩嗶哩(09626)升6.91%報114.5元；小米(01810)升3.06%報18.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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