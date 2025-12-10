  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

新股上市 | 畢馬威料今年香港IPO集資額2721億元，A+H上市申請料突破100宗

10/12/2025

　　畢馬威表示，香港於今年重奪全球IPO市場榜首，繼2019年後再度登上首位，預期今年香港IPO籌集額2721億元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。

 

新股上市 | 畢馬威料今年香港IPO集資額2721億元，A+H上市申請料突破100宗

（柳英傑攝）

 

料明年本港IPO集資額達3500億元，續穩守全球三甲

 

　　畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，預計明年香港IPO集資額達到3500億元，有望繼續穩守三甲，並料明年本港新股上市宗數介乎約180至200宗。 他指出，今年新股市場增長主要由「A+H」上市項目推動，佔全年IPO集資額逾半，估計相關趨勢明年將會持續。

 

今年A+H上市宗數創新高，佔全年募資總額逾半

 

　　今年A+H上市宗數創新高，佔全年募資總額逾半，帶動本港IPO市場表現冠絕全球。截至2025年12月7日，香港上市申請數量創紀錄高位，合共超過300宗，其中包括92宗A+H上市申請，為香港IPO市場於來年延續強勁表現奠下穩固基礎。

 

　　年內，香港完成了17宗A+H上市，為歷來最多，進一步印證香港作為連接內地與國際資本市場橋樑的獨特優勢，此次熱潮主要受政策支持及近期多宗超大型A+H上市成功所帶動。此外，香港亦完成了14宗未盈利生物科技公司上市，較2024年的4宗大幅增加；另有3宗特專科技公司上市，與去年持平。

 

上市申請宗數按年增2.7倍，A+H上市申請料突破100宗

 

　　截至2025年12月7日，香港IPO市場錄316宗上市申請的歷史高位，較2024年底大增267%，當中92宗為A+H上市申請。若計及已公開表示有意來港上市的A股企業，A+H上市申請預計將於短期內突破一百宗，為2026年帶來良好開局。

 

　　畢馬威中國香港資本市場組主管台夥人劉大昌表示，香港重登全球IPO市場榜首，充分展現其資本市場的韌性和國際金融中心的地位，愈來愈多高科技及生物科技企業選擇來港上市，凸顯出本地支持政策及健全監管環境的吸引力。同時，外資參與度持續提升，進一步彰顯香港作為中國資產及高科技投資門戶的優勢。隨著政策持續推動創新及新經濟領域發展，除了A+H上市的持續勢頭外，預期2026年也將是高科技企業上市的關鍵一年，進一步鞏固香港作為環球資本市場領導者的地位。

 

全球IPO市場募資規模升18%，香港居全球第一

 

　　2025年全球IPO市場共籌集1584億美元，上市宗數達1227宗，募資規模和上市宗數分別按年增長18%及下降4%。香港位居全球第一，美國兩大證券交易所緊隨其後，分別位列第二及第三，合計募資總額按年上升18%，而印度國家證券交易所及上海證券交易所則分別排名第四及第五。

 

　　畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，全球主要IPO市場於2025年呈上升趨勢，其中香港的募資額為去年的三倍，成為推動全球IPO市場復甦的最大單一貢獻者，進一步鞏固其作為國際金融中心的領先地位。受惠於市場氣氛改善以及大量潛在的新股項目，預期此上升趨勢將延續至2026年，尤其是人工智能技術，隨著其日趨成熟並在各行業中更廣泛採用，相關企業的上市步伐料將加快。

 

A股新股市場募資總額按年升23%

 

　　A股市場持續穩健發展，全年預計共有130宗新股上市，合共募資1637億元人民幣，募資總額按年增長23%，上市宗數持平。年內共有20隻房地產投資信託基金（REITs）上市，台共募資410億元人民幣，佔2025年A股募資總額的25%，續成為A股市場的主要推動力。

 

　　畢馬威新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，2025年A股IPO市場錄得穩健增長。「十五五」規劃標誌著中國資本市場的深化改革，重點在於提高包容性及健全投資和融資相協調。隨著相關戰略重點逐步實施，預期監管機構將持續加大力度，推動A股市場保持穩健而高質量的增長，為長遠發展奠定堅實基礎。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01302

先健科技

1.590

異動股

01855

中慶股份

1.340

異動股

01025

嘉藝控股

0.280

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,792.86
    +232.57 (+0.489%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,846.55
    +6.04 (+0.088%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,525.04
    -51.44 (-0.218%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升114.908
變動率︰+4.301%
較港股︰+2.87%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.038
變動率︰+2.015%
較港股︰+1.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升60.928
變動率︰+0.935%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.606
變動率︰+0.872%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.970
變動率︰+2.087%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.480
變動率︰+1.616%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+0.863%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌114.135
變動率︰-2.565%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升133.525
變動率︰+2.989%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升65.160
變動率︰+2.890%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌22.180
變動率︰-4.024%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌85.125
變動率︰-4.429%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:57 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:57 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01302 先健科技
  • 1.590
  • 01855 中慶股份
  • 1.340
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.280
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 02800 盈富基金
  • 25.700
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 111.700
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.150
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.100
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 02899 紫金礦業
  • 32.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.780
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.440
  • 00268 金蝶國際
  • 13.970
報章貼士
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.980
  • 目標︰$9.70
  • 08391 基石科技控股
  • 0.740
  • 目標︰$0.85
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.500
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/12/2025 17:05  《盤後部署》恒指跌至25200前有支持關注議息結果，摩通短線看好金沙

10/12/2025 14:40  《本港樓市》仲量聯行：香港樓市終見轉勢曙光，明年樓價料升最多5%

10/12/2025 14:37  【新股上市】畢馬威料明年本港IPO集資額達3500億元，續穩守全球三甲

10/12/2025 18:04  滙控據報擬支付約3億美元，以和解法國「Cum-Cum」稅務案件

10/12/2025 18:35  《新股上市》京東工業(07618)暗盤潛水近3%，每手蝕74元

10/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

10/12/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中石油目標逾一成，建銀升優必選目標近三成

10/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

網絡攻擊︱守網者三大應對策略：離開、說不及求助 建立安全共融環境新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

宏福苑大火灰燼中的記憶：當海外港人成為集體哀悼的一部分新文章
人氣文章

玩樂假期

FutureScope啟德登場︱香港首個半球體藝術空間＋3大沉浸式藝術體驗免費睇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

續談G-Plan家具：北歐風格影響下的英式Mid-century Modern
人氣文章

ChatENT．月巴氏

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情感的餘韻：分手後的友誼是真實還是幻影？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
簡易素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！
人氣文章
哈格蘭骨棘症︱比足底筋膜炎更嚴重？骨突處腫脹、高足弓等常見徵狀解析與比較
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 00:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/12/2025
淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區