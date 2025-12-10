新股上市 | 畢馬威料今年香港IPO集資額2721億元，A+H上市申請料突破100宗

畢馬威表示，香港於今年重奪全球IPO市場榜首，繼2019年後再度登上首位，預期今年香港IPO籌集額2721億元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。

料明年本港IPO集資額達3500億元，續穩守全球三甲

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，預計明年香港IPO集資額達到3500億元，有望繼續穩守三甲，並料明年本港新股上市宗數介乎約180至200宗。 他指出，今年新股市場增長主要由「A+H」上市項目推動，佔全年IPO集資額逾半，估計相關趨勢明年將會持續。

今年A+H上市宗數創新高，佔全年募資總額逾半

今年A+H上市宗數創新高，佔全年募資總額逾半，帶動本港IPO市場表現冠絕全球。截至2025年12月7日，香港上市申請數量創紀錄高位，合共超過300宗，其中包括92宗A+H上市申請，為香港IPO市場於來年延續強勁表現奠下穩固基礎。

年內，香港完成了17宗A+H上市，為歷來最多，進一步印證香港作為連接內地與國際資本市場橋樑的獨特優勢，此次熱潮主要受政策支持及近期多宗超大型A+H上市成功所帶動。此外，香港亦完成了14宗未盈利生物科技公司上市，較2024年的4宗大幅增加；另有3宗特專科技公司上市，與去年持平。

上市申請宗數按年增2.7倍，A+H上市申請料突破100宗

截至2025年12月7日，香港IPO市場錄316宗上市申請的歷史高位，較2024年底大增267%，當中92宗為A+H上市申請。若計及已公開表示有意來港上市的A股企業，A+H上市申請預計將於短期內突破一百宗，為2026年帶來良好開局。

畢馬威中國香港資本市場組主管台夥人劉大昌表示，香港重登全球IPO市場榜首，充分展現其資本市場的韌性和國際金融中心的地位，愈來愈多高科技及生物科技企業選擇來港上市，凸顯出本地支持政策及健全監管環境的吸引力。同時，外資參與度持續提升，進一步彰顯香港作為中國資產及高科技投資門戶的優勢。隨著政策持續推動創新及新經濟領域發展，除了A+H上市的持續勢頭外，預期2026年也將是高科技企業上市的關鍵一年，進一步鞏固香港作為環球資本市場領導者的地位。

全球IPO市場募資規模升18%，香港居全球第一

2025年全球IPO市場共籌集1584億美元，上市宗數達1227宗，募資規模和上市宗數分別按年增長18%及下降4%。香港位居全球第一，美國兩大證券交易所緊隨其後，分別位列第二及第三，合計募資總額按年上升18%，而印度國家證券交易所及上海證券交易所則分別排名第四及第五。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，全球主要IPO市場於2025年呈上升趨勢，其中香港的募資額為去年的三倍，成為推動全球IPO市場復甦的最大單一貢獻者，進一步鞏固其作為國際金融中心的領先地位。受惠於市場氣氛改善以及大量潛在的新股項目，預期此上升趨勢將延續至2026年，尤其是人工智能技術，隨著其日趨成熟並在各行業中更廣泛採用，相關企業的上市步伐料將加快。

A股新股市場募資總額按年升23%

A股市場持續穩健發展，全年預計共有130宗新股上市，合共募資1637億元人民幣，募資總額按年增長23%，上市宗數持平。年內共有20隻房地產投資信託基金（REITs）上市，台共募資410億元人民幣，佔2025年A股募資總額的25%，續成為A股市場的主要推動力。

畢馬威新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，2025年A股IPO市場錄得穩健增長。「十五五」規劃標誌著中國資本市場的深化改革，重點在於提高包容性及健全投資和融資相協調。隨著相關戰略重點逐步實施，預期監管機構將持續加大力度，推動A股市場保持穩健而高質量的增長，為長遠發展奠定堅實基礎。

