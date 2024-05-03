稅收 | 本港上年度整體稅收減5%至3420億，印花稅大跌三成

．稅務局公布，昨日起將向納稅人發放約244萬份報稅表

．至於2023至24年度的整體稅收，臨時數字為3420億，較上一年度減少182億或約5%，主要因印花稅及利得稅減少

稅務局公布，昨日起將向納稅人發放約244萬份報稅表。至於2023至24年度的整體稅收，臨時數字為3420億，較上一年度減少182億或約5%，主要因印花稅及利得稅減少。局方預計，今個財政年度整體稅收預算為3828億元，較上年度升約12%。

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*上年度印花稅收入跌3成*



稅務局數字顯示，上年度印花稅收入顯著下跌，只有491億元，較前一個財政年度的700億元，少收209億元，跌幅達3成。



利得稅方面，上年度稅收為1705億元，較前個年度微跌39億元或約2%。至於薪俸稅就增加4億元，至上年度的799億元。



*料今年印花稅收入重上700億*



稅務局預計今個財政年度，印花稅收入將有710億元。被問到是否過份樂觀，稅務局局長譚大鵬表示，由於去年本港股市和樓市均下跌，令印花稅收入減少，但今年2月財政預算案宣布樓市撤辣措施，令整體成交量上升，加上中證監近期宣布一系列互聯互通措施，有資金流入本地市場，他認為政府在這方面並非過份樂觀，而是審慎樂觀。



稅務局昨日發出約244萬份個別人士報稅表，包括67萬份電子報稅表，及177萬份紙張報稅表，一般人士最遲6月3日提交紙本報稅表，網上報稅可延期至7月3日。

撰文：經濟通採訪組

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