樓市 | 房署：曾有公屋戶持內地物業，經內地部門協助查證後被收回單位

．房屋署署長羅淑佩在區議會會議上表示，房署加強打擊濫用公屋，如收到舉報並有具體資料，會要求內地協助查證

．她指，曾收到舉報指有公屋住戶在內地持有多個物業，經內地部門協助查證後確有此事，因此收回單位。

房屋署署長羅淑佩在區議會會議上表示，房署加強打擊濫用公屋，如收到舉報並有具體資料，會要求內地協助查證。她指，曾收到舉報指有公屋住戶在內地持有多個物業，經內地部門協助查證後確有此事，因此收回單位。

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她表示，政府會審視個案，若公屋住戶因工作或升學而離港一段時間，只要有證明則不會收回單位。





*會合理考慮港人在內地持有祖屋業權*



不少港人有內地祖屋業權，羅淑佩說明白繼承祖屋的情況，相關業權或由多人持有，亦可能位置偏遠，政府會有合理考慮。



至於有公屋住戶長期不在香港，羅淑佩指有個案在疫情3年都沒有在港居住，表示需要在內地照顧患病親人。不過該個案在通關後9個月仍未回港，直到去年12月，住戶兒子收到房署的遷出通知後，仍要等到今年2月才回港，最終被收回單位。



若果公屋住戶因工作或求學需要，而要離港一段時間，羅淑佩指只要有證明文件就沒有問題，不會因而取消戶籍。

撰文：經濟通採訪組

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