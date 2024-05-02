滙控季績對辦兼加碼回購，大行齊唱好股價創近16年新高，可以點部署？

滙控(00005)周二(4月30日)中午公布季績，今年首季列帳基準稅前利潤按年跌1.83%至126.5億美元，略勝市場預期，連特別息共派31美仙，另集團擬展開新一輪最多30億美元股份回購，超過市場預期的20億至25億美元。滙控績後獲多間大行唱好，縱使行政總裁祈耀年宣布退任，仍無礙其股價升勢，今早(2日)最多再升逾3%高見69.2元，創2008年7月以來新高。不過，滙控已連升8日，累計升幅逾一成，且已逼近70元心理大關，稍後可能出現回吐，應如何部署？

（Shutterstock）

首季列帳基準稅前利潤按年跌1.83% 連特息派31美仙

滙控截至今年3月底止首季列帳基準稅前利潤126.5億美元，按年跌1.83%，符合預期，每股基本盈利0.54美元。其中香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤跌6.7%至54.57億美元，HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤跌42.2%至18.11億美元，英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤跌74.3%至6.97億美元。按業務劃分，財富管理及個人銀行固定滙率除稅前利潤跌40.3%至31.81億美元，工商金融固定滙率除稅前利潤跌32.8%至32.8億美元，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場固定滙率除稅前利潤升1.8%至20.25億美元，企業中心固定滙率除稅前利潤升4.67倍至41.64億美元。董事會已通過派發第一次股息每股0.1美元。此外，於完成出售加拿大銀行業務後，董事會已批准派發每股0.21美元特別股息，將於今年6月與第一次股息一同派付。

另滙控首季收入按年增3%至208億美元，已計及策略交易中收購及出售業務的影響。期內淨利息收益為87億美元，減少3億美元，主要反映存款轉移。非利息收益增加9億美元，反映交易收益增長13億美元，主要來自環球銀行及資本市場業務。期內淨利息收益率為1.63%，較2023年第一季下跌6個基點，較2023年第四季上升11個基點。首季預期信貸損失為7億美元，較2023年第一季增加3億美元。普通股權一級資本比率為15.2%，較2023年第四季增加0.4個百分點。

擬展開最多30億美元股份回購 全年股息派付比率目標50%

集團行政總裁祈耀年表示，對2024年初的業績感到滿意，集團已完成出售加拿大業務，並就出售阿根廷業務達成協議；首季利潤為127億美元，良好的業績令其得以繼續回饋股東。集團擬展開最多達30億美元的股份回購，預計對普通股權一級資本比率的影響為0.4個百分點，計劃於2024年5月的股東周年大會後不久開始回購。財務總監艾橋智表示，新一輪股份回購料為期3個月，每個月約10億美元，是集團有史以來最快速的回購行動。集團仍打算以一系列滾動式股票回購形式向股東返還超額資本，每個季度也會根據其資本狀況、貸款增長前景和其他參數對這些決定進行評估，然後再做出承諾，亦預期第二及第三季也會有季度息，至於股息金額水平則要每季作出評估。



另集團對2024年的指引維持不變，料不包括須予注意項目影響的平均有形股本回報率目標維持在15%左右，而視乎環球利率的走勢，銀行業務淨利息收益至少達到410億美元。集團確認將2024年對比2023年的目標基準成本增幅指引維持在大約5%，而2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比則為大約40個基點。集團亦擬將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，而2024年不包括重大須予注意項目及相關影響的股息派付比率目標則為50%。



祈耀年擬退任行政總裁 據報有內部原因

另外，集團宣布，行政總裁祈耀年已知會董事會，有意於擔任該職位近5年後自公司退任。作為行政總裁，祈耀年監督集團成功轉型。在其任內，滙豐曾錄得創紀錄的盈利和逾10年來最高的回報。他成功簡化集團架構並專注於重心業務，最新行動是出售加拿大和阿根廷業務，以及建立滙豐在可持續發展方面的領導地位。董事會已正式展開繼任程序，並會考慮內部和外部人選。祈耀年將留任行政總裁至其繼任人履職，並同意於其12個月通知期屆滿(2025年4月30日)前與集團保持聯絡，以協助過渡。

據英國《金融時報》引述消息指，祈耀年突然辭職有其內部原因，他在去年12月初時未有意向離開滙控，但在聖誕節假期後便決定退休，相關消息令人震驚。祈耀年可能在65歲左右退休，而滙控主席杜嘉祺的任期在2026年屆滿，因集團不可能在同一年內同時更換主席及行政總裁兩個重要職位，董事會因而要決定誰先離任，而杜嘉祺希望任內可監督行政總裁的接班人選，故董事會最後決定祈耀年先於杜嘉祺離任。

中金：料續錄高ROTE及高股東回報 目標價升至82.6元

中金發表研報指，滙控首季經調整收入按年增2.6%至170.2億美元，分別高於該行和市場預期0.9%和3.3%；稅前溢利跌4.3%至89.7億美元，亦較該行和市場預期高出3.2%和10.9%。首季業績略勝預期，主要受益於淨利息收入、非利息收入增加，及減值準備減少，上調集團今年盈利預測3.1%至266.6億美元，維持2025年盈利預測不變。

中金預計，滙控首季經調整有形股本回報率(ROTE)反彈至16.4%，接近2023年上半年的水平，以及2024年14%至16%目標的上限。此外，滙控宣布進行新一輪30億美元的股票回購，勝預期，相信集團將繼續提供高ROTE和股東回報，目前估值仍具有吸引力，維持「優於大市」評級，目標價由76.5元上調8%至82.6元，其高ROTE和股東回報將支持估值。

高盛：料今明兩年回購規模共達180億美元 目標價升至81元

高盛指，滙控首季盈利符合該行預期，但錄得高於市場預期的撥備前利潤及稅前盈利水平，上調2024及2025財年每股盈利預測6%及5%，但下調2026、2027及2028財年的每股盈利預測2%、3%及4%。預測2024及2025財年該股提供約7%的股息率，加上約5%至6%的回購收益率，總共約12%至13%的總資本回報率，又預期2024及2025財年回購規模將分別達100億及80億美元，2026年則不會進行回購，將其港股目標價由80元升至81元，倫敦目標價亦由817便士升至828便士，兩者均維持「買入」評級。



花旗亦維持倫敦上市的滙控目標價8.3英鎊及「買入」評級。該行引述滙控財務總監表示，利率更長時間高企及本港存款轉移情況回穩對淨利息收入展望有正面支持。而滙控過去兩個月進行20億美元股份回購，並計劃未來3個月再回購30億美元股份，回購金額年化計算為120億美元，顯著高於市場預期今明兩年的92.5億及74.5億美元，該行懷疑有關水平是否可持續，基於內生資本產生及財務總監確認回購乃按季決定及執行，但見市場對滙控回購預測有上調空間。

表列大行對滙控最新評級及目標價

大摩：利率前景改善及資本回報上升 股價短期料追落後

摩根士丹利指，滙控首季撥備前經營利潤高於市場預期7%，受惠淨利息收入及手續費收入帶動，並公布新一輪最多達30億美元的股份回購，高於預期的20億美元。公司淨利息收入指引有上行空間，調高其2024年及2025年每股盈利預測4至5%，目標價由79.2元升至79.9元，維持「增持」評級。



大摩稱，滙控經歷了去年第四季的調整後，整體來看，上季是以收入為主導的業績增長。滙控今年來股價跑輸歐洲同業及恒生指數，預期短期會追落後，而利率前景改善及資本回報上升，令該行維持「增持」評級。不過，在委任新行政總裁前，滙控股價或存在一些不確定性，但在目前的高息環境下，考慮到集團的資本回報策略，相信仍處於有利位置。

林家亨：業績達標加碼回購抵讚 料稍後回吐後可再升

（林家亨）





今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指滙控加碼回購股份值得讚賞，事實上公司只有在業績理想的前提下，才有能力加碼回購。然而，需留意股價近兩日雖呈現超買，惟稍後經回吐後於保歷加通道底線之下可重拾升軌。至於集團此時有高層變動，應不會增加不確定性，因令集團未來有機會錄重大虧損的因素已消除，以往幾十年滙控於香港年年賺大錢，盈利動輒幾百億，只是牽涉美洲的業務才蝕大錢，只要不再踏入美洲，將來業務料蒸蒸日上，前景樂觀，就算領導人更換，未來業務長線仍可看高一線，跑贏大市。

滙控半日升2.39%收報68.6元，連升8日，累升11.24%，成交14.48億元。其他本地銀行股亦普遍造好，渣打(02888)升1.33%報68.8元，中銀香港(02388)升1.04%報24.4元，恒生(00011)升0.77%報104.7元，東亞(00023)升2.63%報10.16元，大新銀行(02356)升2.65%報6.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此





另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及大市，立即重溫







其他滙控相關新聞：

滙控季績對辦兼加碼回購，大行齊唱好股價創近16年新高，可以點部署？

【美國議息】經絡料下半年美聯儲首次減息，港銀或微調最優惠利率

中銀香港：美聯儲按兵不動是平衡做法，金融環境收緊降加息必要性

渣打:維持今年指引不變，繼續提高每股全年股息金額

渣打首季淨息差按年升13個基點，信貸減值增至1.76億美元

渣打(02888) 首季基本稅前盈利升25%至21.29億美元

【美國議息】滙豐維持最優惠利率5.875厘不變

【美國議息】恒生:美聯儲下月或改利率預測，全年減息料少於三次

《外資精點》恒生首季股息增至1.2元，高盛升目標價至107元

【滙控績後】中金:滙控首季業績略勝預期，升目標價至82.6元

【滙控績後】高盛:滙控首季盈利符合預期，上調目標價至81元

【美國議息】南商高耀豪:美聯儲或延遲減息，未來加息可能性很低

【美國議息】金管局:港元拆息往後一段日子或仍處於較高水平

祈耀年退任滙控CEO令市場驚訝，據報有內部原因

渣打(02888) 兩日倫敦共再斥1.5億元回購近226萬股





etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情