商品 | 蕭猷華：商品價格強勢，美國通脹難落

《套期保值》美國通脹持續高踞不下，3月消費物價指數由2月的3.2%升至3.5%，生產物價指數按月雖然升0.3%，較預期的0.4%為低，但按年仍升2.4%。通脹難落，與多方面因素有關，例如地緣政治因素，及航運受阻致運費增加。與此同時，商品價格踏入2024年也顯著上漲。



紐約期油價格由年初的72美元升至86美元，升幅達兩成；此外，美國汽油RBOB期貨由年初的2.10美元升至2.80美元，勁升三成。工業金屬價格亦上升，期銅升至一年多高位。另外，食品價格升幅也誇張，受極端天氣影響，繼早前原糖價格上升，現到咖啡豆，可可豆更加升至34年來最高。

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除了商品價格之外，美國工資亦持續增長，租金價格同處於高位。所以，美國通脹怎樣回落啊？各大行紛紛降低今年減息預期，美國10年期國債息率升至4.5%，利率期貨顯示美國聯儲局6月減息的機會降至20%，相信美股在高位將會有不少壓力。看看避險商品之一的黃金，創下每盎司2431美元歷史新高，再者，伊朗報復以色列早前轟炸大使館，出動過百無人機攻擊以色列，中東局勢風險惡化，資金湧入黃金避險。此外，亦擔心美國下半年總統大選，或有「黑天鵝」事件。美股面對多方面不明朗因素，而且高處不勝寒，短線有機會出現較大調整。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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