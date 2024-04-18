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阿里王子 | 阿里王子據報確認5月出席香港家辦啟動禮，此前延期因避政治利用

18/04/2024

．阿聯酋杜拜王室成員阿里王子表示，家族辦公室啟動典禮推遲至5月底舉辦的原定計劃未變，阿里王子本人也確認會再次赴港出席

．其又再另一份以個人名義發出的聲明中稱，有關家族辦公室啟動禮延期是團隊充分協商後的決定，屬於一項預防措施，旨在「防範潛在的政治風險」

 

阿里王子 | 阿里王子據報確認5月出席香港家辦啟動禮，此前延期因避政治利用

　　阿聯酋杜拜王室成員阿里王子（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）煞停在香港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷，阿里王子繼被揭發曾出道歌手後，其官方網站更一度消失，不過他在昨日（16日）現身杜拜Web3高峰會，任嘉賓並致辭。

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　　阿里王子香港家族辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿接受內地傳媒《財新》查詢時表示，家族辦公室啟動典禮推遲至5月底舉辦的原定計劃未變，阿里王子本人也確認會再次赴港出席，其又再另一份以個人名義發出的聲明中稱，有關家族辦公室啟動禮延期是團隊充分協商後的決定，屬於一項預防措施，旨在「防範潛在的政治風險」，聲明更指出，「香港某些人的行為導致了活動推遲，他們試圖將這次活動政治化」。



*消息指沈運龍自我宣傳引王子團隊反感*


　　《財新》引述消息人士稱，家族辦公室啟動禮的最初設想是小規模舉行，且不欲太過高調，但一些人士多次接觸媒體，用介紹中東王子來港大做文章，塑造其個人形象，引起了阿里王子本人及其團隊的不滿，最終導致儀式突然遭叫停。該人士還指出，香港-中東經貿協會創會會長沈運龍多次對外宣稱是由他幫忙牽線才使阿里王子在香港設立家辦，引發阿里王子團隊的反感。


　　沈運龍對報道內容表示「清者自清」，並未就具體問題作出解釋和解答。


　　報道還就圍繞阿里王子身份的疑點向接近阿里王子的消息人士求證，對於阿里王子曾經歌手，消息指確有其事，不過由於其身份特殊，所以不便繼續從事演藝事業；至於其官方網站曾下架一日，對方稱是由於網站訪問量過大，引致服務器需要維護而停運。

 

撰文：經濟通中國組

 

 

 

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