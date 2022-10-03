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【FOCUS】特斯拉機器人終亮相　「文明轉型」言之尚早

03/10/2022

      當網球比賽使用光學跟蹤系統替代真人裁判；利用AI圖像軟件創作的畫作，奪得藝術比賽頭獎；借助神經網絡輸出的AI電影，大獲評審團好評……去年8月宣稱「Tesla不僅僅是一家電動車公司」的馬斯克(Elon Musk)，周末終於揭盅萬眾期待的人形機器人Optimus(擎天柱)原型，進一步預言「文明的根本轉型」－－但，是否太樂觀？



AI裁判、畫作、電影勢力崛起



　　人工智能(AI)影響無遠弗屆，正愈來愈超越人們的想像。在9月的美網(U.S. Open)賽事上，邊裁完全被名為「鷹眼」的技術取代，並自動觸發「Out(出界)」的裁決聲。攝影機對球的落地點有尺度標準可循，那麼關乎創意的藝術呢？

 


　　就在8月底，一幅由AI軟件Midjourney生成的繪畫作品「太空歌劇院」，在科羅拉多州博覽會藝術比賽中奪得頭獎；該軟件只需輸入任何關鍵字，就能在一分鐘內生成4張圖片。此外，一部由基於Open AI的神經網絡生成的影片「烏鴉」，在戛納短片節獲得評審團獎。

 

 

 AI繪畫作品「太空歌劇院」。

 


　　對此，2019年就聲稱「AI將令工作某程度毫無意義(kind of pointless)」的馬斯克豈能錯過？繼全力押注自動駕駛(Autopilot)後，他周末再揭盅高173厘米、重73公斤的人形機器人Optimus，不僅採用跟特斯拉汽車一樣的視覺感知，更聲稱擁有可以與真實世界互動和自主學習的大腦。



無定義可靠性及任務場景路線



　　儘管Optimus慢走、揮手、扭腰的蹣跚姿態，以及展示澆花、搬箱的簡單動作，令期待驚艷的一眾粉絲失望，更被嘲難及另一間機器人公司Boston Dynamics，早在2017年就實現人形機器人Atlas的靈活跳躍、空中翻，但馬斯克仍稱，機器人業務的價值未來或超過汽車收入。

 

 

 

 


　　鑑於Optimus預期未來定價僅2萬美元，遠低於Atlas的200萬美元，他繼8月聲稱此將徹底顛覆整體經濟概念，一勞永逸解決勞動力後，最新再指文明將根本轉型(fundamental transformation)。

 


　　馬斯克語不驚人死不休，是預示勞動一族「失業的未來」還是「拯救的曙光」？此從他早前承認「過度自動化是一個錯誤」和最新承認「自動駕駛比預期的要困難得多」，可見太樂觀。就Optimus而言，特斯拉未有就人們最關注的安全性/可靠性做出定義，亦沒有機器人未來可執行任務的場景路線圖。Meta首席AI科學家Yann LeCun更澆冷水稱，現時大多數AI思考方式，都永難等同真正的智慧，因機器難以通過一個「概率世界」模型來量度現實世界的所有復雜信息。

 

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