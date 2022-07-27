熊麗萍：碧桂園配股集資規模少料僅屬杯水車薪 短期或跌穿3元

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

內地日前據報批准設立房地產基金計劃，內房股歌舞昇平；碧桂園(02007)隨即折讓12.6%配售8.4億股，淨籌近28億元償還境外債，內房憂患能否迎刃而解？行業勢迎配股潮？中概股退市危機繼續發酵，據報美國監管機構不接受內地對審查會計底稿作任何限制，相關股份不宜再吼？如同嗶哩嗶哩(09626)和阿里巴巴(09988)般雙重上市是唯一出路？此外，阿里巴巴將於下周四（4日）公布上季業績，目前多間券商看淡，更有傳阿里調低美國電商業務的增長目標；即使憧憬將獲納入港股通名單，前景也難被看好？

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