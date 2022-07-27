  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：碧桂園配股集資規模少料僅屬杯水車薪　短期或跌穿3元

27/07/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　內地日前據報批准設立房地產基金計劃，內房股歌舞昇平；碧桂園(02007)隨即折讓12.6%配售8.4億股，淨籌近28億元償還境外債，內房憂患能否迎刃而解？行業勢迎配股潮？中概股退市危機繼續發酵，據報美國監管機構不接受內地對審查會計底稿作任何限制，相關股份不宜再吼？如同嗶哩嗶哩(09626)和阿里巴巴(09988)般雙重上市是唯一出路？此外，阿里巴巴將於下周四（4日）公布上季業績，目前多間券商看淡，更有傳阿里調低美國電商業務的增長目標；即使憧憬將獲納入港股通名單，前景也難被看好？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他內肩股新聞：

碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價　大行唱淡房產基金　內房物管齊急挫
【內房困局】內媒:融創鄭州6項目申請以棚改統貸統還模式開發
【內房困局】傳鄭州召七間重點房企匯報「自願退出項目情況」
《異動股》碧桂園挫逾15%失守10天線，報3.16元
《異動股》碧桂園服務(6098)跌近16%，報18.84元
【內房困局】中房協內房紓困對接商洽會，信達中金等金融機構參與

 

其他中概股新聞：

續受困美退市風險中概股受壓　阿里遭大股東減持險守100元關
《本港經濟》許正宇:七成美國上市中概股已來港作第一或第二上市
《Ａ股焦點》理想L9交付前出現兩次試駕事故，新能源車A股走弱
《汽車新勢力》有小鵬車主投訴因眼睛小被智能輔助駕駛誤判睡覺
《券商精點》交銀:阿里改為香港主要上市或可納入港股通，籲買入
陳茂波:與中央商討容許內地企業在港分享敏感數據

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,863.35
    +30.81 (+0.094%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,131.92
    -8.14 (-0.197%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,526.18
    -118.28 (-0.935%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.514
變動率︰+1.912%
較港股︰+1.86%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.671
變動率︰+1.852%
較港股︰+1.10%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.677
變動率︰+1.693%
較港股︰+0.19%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.633
變動率︰+0.816%
較港股︰+0.46%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升4.560
變動率︰+2.242%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升92.450
變動率︰+1.772%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升48.501
變動率︰+1.742%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌198.680
變動率︰-1.760%
精選美股 More
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌548.325
變動率︰-4.265%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌37.886
變動率︰-4.737%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌92.220
變動率︰-5.917%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌42.065
變動率︰-26.524%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 09:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 09:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

被賤嘴KOL人身攻擊似「毒男」 岑珈其高EQ回應︰樣衰我改唔到
人氣文章

時事要聞

20月大確診女嬰現嘶哮症 一度入PICU
人氣文章

綠路閑人．lolo

【路路看天下】手機月費計劃條數究竟點計？
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

喚醒夏日的味蕾：推介幾款消暑開胃的白酒和氣泡酒、輕鬆自製Mimosa、Bellini、Champagne Mojito！
人氣文章

Art & Living

離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

文化創傷：香港可有機會像南宋般，在亂世中創造一個不同於盛唐的繁華世界？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
暑邪、落雨，下身易水腫！飲利水消暑「老黃瓜淮山薏仁紅棗雞湯」，可補脾肺腎！
人氣文章
減肥都食得！日本營養師票選5大健康零食：魷魚乾竟上榜？朱古力排第幾！第1名眾望所歸？ 新文章
人氣文章
左側肩膀痛恐患心臟病？如何分辨是勞損還是心臟問題？中醫：壓榨疼痛要留神！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 21:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金