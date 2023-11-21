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調查：受訪者料平均需760萬才能退休，要求強積金回報達11%

21/11/2023

　　香港投資基金公會對香港強積金計劃成員進行了一項調查，顯示在職人士要求強積金投資的平均回報率達11%，大部分受訪者有興趣投資於可持續發展基金和高收益債券基金，在投資ESG基金和基礎設施債券方面，受訪者更要求13%和12%的回報。

 


　　基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦認為，由於近年定期存款利率高企，受訪者對強積金投資回報的預期也見提高，坦言11%的回報率在強積金基金而言屬相當高的水平，認為需做好供款人預期教育，向其解釋高投資回報伴隨高風險，強積金的實際回報與預期或有偏差。
　
平均需760萬才能維持退休前生活水平
　
　　該項調查旨在了解供款人為退休作投資的準備程度、回報的要求/風險的承受能力以及對強積金的看法，調查訪問了1001名65歲以下在職人士及80名退休人士。調查發現，發現受訪的在職人士平均於37歲左右開始規劃退休，預期退休年齡約61歲，平均認為需要760萬元才能維持退休前的生活水平。受訪者預計儲蓄能維持17年的退休生活，但以本港平均預期壽命85歲計，儲蓄顯然不夠。


　　調查又指出，有近三分之一的65歲以下在職人士，尤其是55歲以下和高收入，認為定期存款可對沖通脹風險，分別有26%和23%受訪者選擇美股和債券，18%人選擇港股。26%的在職人士認為強積金計劃提供的基金種類不足，在現時未納入強積金計劃的基金類別中，大部分受訪者對可持續發展基金、高收益債券基金以及新科技行業相關的基金感興趣。
　
「EMPF」平台推出，基金收費料將進一步下調
　
　　公會行政總裁黃王慈明指出，出於基金需要一定規模效應，因此並非希望坊間有太多小型基金納入強積金計劃，而是要思考增加不同基金類別，期望供款人能平衝回報和風險。


　　對於降低基金收費能否提高回報，曹偉邦指出，公會一直有與業界溝通，相關收費近年已見逐步下調，而隨著「EMPF」平台的推出，費率料將進一步下調，必然增加投資者回報。但他強調，要達到供款人預期的回報率，要靠自己妥善選擇其他投資品種，包括其他高風險投資項目。此外，強積金基金的選擇、何時轉換、供款額和退休後資產管理也是關鍵。

 

撰文:經濟通採訪組

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