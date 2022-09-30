【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人 酒吧放寬至6人

醫務衞生局副局長李夏茵宣布，下周四（10月6日）起餐飲處所每枱由8人放寬至12人；表列處所每組活動由8人放寬至12人，涉美容院、健身室、卡啦OK等；酒吧每枱放寬至6人、宴會由120人放寬至240人，快測要求不變。此外，當局取消針對郵輪的熔斷機制。

（政府新聞處）



李夏茵又指，實施「0+3」之下，政府會容許已入住酒店或賓館的抵港人士，一旦確診，可以在處所容許下，自費在原址隔離。當局已聯絡60間原本的檢疫酒店，有30間表示願意配合原址隔離措施，當局會向業界發出最新防疫指引。



李夏茵表示，安排確診旅客原址檢疫理念與安排家居檢疫一樣，輸入個案中較少重症，原則是希望病人在適合的地方接受適合的治療。當局已平衡風險及利益，認為將確診病人由酒店搬到其他地方，若有閃失可能致疫情蔓延，因此希望減低接送。



暫未有足夠數據放寬「0+0」



被問到實施「0+0」的時間表，李夏茵表示「0+3」只是實施了5天，暫時未有足夠數據決定調整與否。



對於有專家指可取消「安心出行」，李夏茵解釋，政策設計是用作保護高危群組，即一老一幼，而目前有關群組的接種率尚有上升空間。

徐樂堅：過去一周疫情穩定 日均約3700宗個案

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去一周疫情穩定，本地個案3500至4020宗，平均每日3700宗；輸入個案117至245宗，平均每日180宗，入境後3日找到的個案佔75%；學校每日405至1280宗，涉230至710間學校；院舍個案30宗，包括21間安老院舍及9間殘疾人士院舍。變異病毒株BA.5每日均佔本港個案約85%，相信已到平穩狀態。



當局又指，難以預計未來疫情會否再出現爆發，指仍然有群組未有高疫苗接種率，如果群組出現爆發，加上接種疫苗後的抗體水平會隨時間下降，及冬天病毒更活躍，個案可能上升。



亞博館今日轉為備用狀態



醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，會逐步調整公立醫院人手、病床及服務量，亞博館周五起轉為備用狀態。現時醫管局非緊急服務已回復到正常的80%。另外，由今日起，26間醫院非急症病房會放寬探病限制，增加探病時段和人次。

撰文：經濟通採訪組

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