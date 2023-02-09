【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元 籲採取短期紓困措施

安永表示，預計港府於2022—23財政年度將錄得1350億元赤字，遠高於政府於2022年2月公布的預算案中預計的563億元。受2022—23財政年度的預計赤字影響，香港於2023年3月31日的財政儲備將降至8221億元，相等於大約12個月的政府開支。

（吳仲賢攝）



土地收入較原先估計減少486億，稅收下降



安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，內地與香港的經濟活動在去年度仍受疫情延續影響。儘管本港經濟自2022年底有輕微改善，本港全年本地生產總值仍錄得3.5%負增長。疲弱的經濟主要由於利率大幅攀升、主要發達經濟體收緊貨幣政策及國際地緣政治局勢持續緊張而引起，令到市民的消費需求和開支削弱。



他指出，土地收入預計會較原先估計減少486億元。2022—23財政年度的稅收亦預計會因經濟疲弱，引致市民和企業的收入減少而降低。



採取短期紓困措施 如退稅及電費補貼等



安永表示，樂見最近市面上的人流及經濟活動因為疫情防控措施鬆綁而增加。另外從本周起，國內與香港全面恢復通關，香港經濟將可重拾升軌。雖然本港經濟逐漸恢復過來，政府在2023—24年度的財政預算中提出支援措施的建議時，仍需審慎地考慮外圍環境的不確定和反覆。



他指出，政府應採取短期紓困措施，以紓緩市民和企業的經濟困難，如退稅、電費補貼、發放半個月綜合社會保障援助津貼予合資格人士、差餉及政府收費寬減等，料相關措施將涉資320億元，但政府應採取更具針對性的支援措施，以確保資源能夠有效地惠及有需要的市民及企業，並維持財政儲備在合理水平。

安永建議為合資格的綠色債券提供稅務優惠

安永指出，政府建議政府推出多項稅務優惠，以吸引人才和企業進駐發展，包括推出合資格的可退還稅收抵免計劃，以及提供優惠稅率，鼓勵企業和人才在新田科技城工作和進行研發活動。



安永認為，在發展新興產業的同時，政府亦應繼續加強香港傳統產業的競爭優勢。如2021年9月開通的跨境理財通，將香港金融機構理財產品市場拓展至大灣區。為此，安永建議將現有的基金業務稅收豁免範圍擴大至債券基金，並且向基金經理提供稅務優惠，以進一步鞏固香港作為財富管理中心的地位。



安永稅務服務合夥人譚志雄表示，在綠色可持續發展城市方面，安永指出，為鼓勵企業及早作好準備，建議對聘請合資格碳服務的企業給予加計稅務扣減。為進一步發展香港作為綠色金融樞紐，亦建議為合資格的綠色債券提供稅收優惠，並將現時可免稅的合資格債務票據的名單擴充至所有合資格綠色債券，吸引更多投資者投資於在香港交易的合資格的綠色債券。



建議為在港完成大學學位畢業生提供大學學費稅務扣減



安永人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇表示，人才短缺是眾多企業面臨的問題。為吸引人才在港發展，建議為在港完成大學學位的畢業生提供大學學費稅務扣減。合資格的本地及海外畢業生，在留港工作兩年後，將會在往後三個課稅年度獲得稅務扣減。



蔡智煇表示，同時，在香港人口老化的情況下，為釋放潛在工作人口供應以補充勞動力，建議向60歲或以上人士提供較高的薪俸稅及個人入息課稅基本免稅額，鼓勵銀髮人士繼續工作，賺取更多收入提升生活水準，並讓他們繼續貢獻社會。政府亦可向企業提供免稅現金補貼，鼓勵企業僱用銀髮人士。



他續指，除大學畢業生和銀髮人士外，政府亦可以通過提供兒童照顧者津貼和各類託兒服務等，鼓勵全職父母重返工作崗位。另外，建議取消現有的慈善捐贈上限，並擴大認可慈善捐獻開支扣減的範圍，涵蓋向符合條件的機構捐贈士地或建築物和藝術品。相信這將鼓勵市民，企業和家族辦公室進行慈善捐贈，也將有助促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。

安永何耀波料今年政府收入或隨市況好轉而上升

何耀波表示，按照國際貨幣基金早前預計今年本港GDP增長為約3.9%，在香港全面復常，而內地亦與其他國際通關逐步開放下，預料今年本港經濟勢頭向好，估計在賣地等收入方面，將隨著整體市況會轉好而有改善。



被問及對消費券的看法時，他稱留意對早前派發消費券的措施，安永料本年度港府財赤將錄1350億元，財政儲備亦將下降至逾8000億元，而隨著香港復常及內地通關，香港經濟將重拾動力，而本港在失業率等數據亦有所下降，在平衡兩方面後，故建議一些具針對性的紓困措施，支援市民，以盡快重振經濟，又指要視乎財政儲備，審慎地使用相關資金，「要睇餸食飯」。

撰文：經濟通採訪組

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