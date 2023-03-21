  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾

21/03/2023

　　港鐵(00066)票價調整機制正進行檢討，消息指，行會通過調整港鐵票價可加可減機制，擬與港鐵盈利掛勾，令港鐵的利潤可更有效地反映在票價之上，最快今日公布。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

49.150

異動股

01299

友邦保險

77.850

異動股

02331

李寧

58.750

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 49.150
  • 01299 友邦保險
  • 77.850
  • 02331 李寧
  • 58.750
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.100
  • 00268 金蝶國際
  • 14.540
股份推介
  • 01308 海豐國際
  • 16.600
  • 目標︰$19.00
  • 02433 中天湖南集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02099 中國黃金國際
  • 27.700
  • 目標︰$31.55
  • 00390 中國中鐵
  • 5.210
  • 目標︰$5.90
  • 00268 金蝶國際
  • 14.540
  • 目標︰$19.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.500
  • 00700 騰訊控股
  • 343.600
  • 00005 滙豐控股
  • 51.900
  • 00941 中國移動
  • 62.700
  • 00001 長和
  • 48.150
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 291.200
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 5.540
  • 目標︰$7.25
  • 03692 翰森製藥
  • 13.960
  • 目標︰$16.80
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2023 16:13  恒指全日高收258點報19258，安踏藥明齊飆9%

21/03/2023 15:32  消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾

21/03/2023 12:40  【香港要聞】高鐵4月1日全面通車，增五站點周四開始預售車票

21/03/2023 12:14  安踏體育全年純利跌1.7%至75.9億人幣，末期息72港仙

21/03/2023 12:10  吉利(175)全年純利升8.5%至52.6億人幣，息21港仙

21/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒９２億元，買恒生國企沽中移動

21/03/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】高盛升舜宇目標價一成，摩通恢復京東中性評級

17/03/2023 17:34  《嚟緊炒Ｄ乜》藥明生物下周派全年成績單，整固完中線料見７７銀

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

放工時間潛規則：6：15pm叫開會？擺明玩嘢！上司下屬、老闆員工，都是一種對等關係
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

LVMH 2023年的「購物清單」：對手Richemont及Aesop！國際奢侈品巨頭又掀搶牌大戰！Cartier與Aesop有何驚人吸引力？
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

土星入雙魚│水象及土象星座有甚麼考驗？邊個星座要學認真做事？邊個會有人事麻煩？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀夢幻靚裝餐廳推抵食半自助餐！美國澳洲日本和牛靚扒任揀 + 任吃前菜甜品！必食大堆頭美國肉眼燒龍蝦尾
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

葵涌邨垃圾房的掛畫：感情以外，還有甚麼東西需要關注？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

出發新加坡覓食！高級印度炭火燒烤：Tandoor 烤芝士、炭火燒小龍蝦、 香料油甘魚、黑松露印度烤餅，火熱香噴噴，氣氛十足！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
忽冷忽熱的3月！惹味素菜「羅勒香炒三杯菇」 ，讓味蕾醒神振奮！
人氣文章
完事不等如圓滿！令女伴經驗到性高潮，就能保證她會增加性愛的意欲？「後戲」有多重要？
人氣文章
煎茶玉露抹茶分不清？冠茶、粉茶是甚麼？邊款最高級？一次識晒9種日式綠茶特性！點沖泡、保存最啱？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 17:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 17:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞21/03/2023
消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章專訪21/03/2023
【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章財經熱話21/03/2023
全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
人氣文章財經熱話21/03/2023
分析料聯儲局會加息0.25厘，儘管市場動盪
人氣文章香港要聞21/03/2023
張欣宇：部分反修例被捕者獲警方通知不作起訴
人氣文章FOCUS21/03/2023
【FOCUS】「習普會」勾勒新藍圖　字裏行間透影響力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金