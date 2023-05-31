  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大摩維持快手增加權重　建銀首予海底撈跑贏大市

31/05/2023

 

 

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

110.900

異動股

01024

快手－Ｗ

52.250

異動股

02333

長城汽車

7.990

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 110.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.250
  • 02333 長城汽車
  • 7.990
  • 02382 舜宇光學科技
  • 73.950
  • 01211 比亞迪股份
  • 234.600
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.340
  • 目標︰--
  • 02588 中銀航空租賃
  • 57.150
  • 目標︰$64.00
  • 01448 福壽園
  • 5.720
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.240
  • 目標︰$14.00
  • 00968 信義光能
  • 7.780
  • 目標︰$8.37
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 311.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 110.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.250
  • 00388 香港交易所
  • 283.800
報章貼士
  • 03320 華潤醫藥
  • 7.450
  • 目標︰$8.00
  • 06098 碧桂園服務
  • 9.090
  • 目標︰$12.23
  • 03969 中國通號
  • 3.190
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/05/2023 12:03  領展全年可分派總額跌1.7%，末期每基金分派118.8仙

31/05/2023 12:07  恒指半日跌417點報18178，網易瀉5.5%，中海油挫5%

31/05/2023 09:51  【聚焦人幣】PMI遜預期，人幣即期開升1點轉跌，離岸穿7.1

31/05/2023 09:32  【聚焦數據】中國5月官方製造業PMI跌至48.8%，遜預期

31/05/2023 09:16  【外圍經濟】美國眾院債限投票在即，共和黨保守派揚言罷免麥卡錫

31/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０３億元，買盈富沽建行

31/05/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩維持快手增加權重，建銀首予海底撈跑贏大市

31/05/2023 11:44  《財資快訊》美電軟報７﹒８３１８，一周至兩個月拆息升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指或下試17700 東方海外縱已超賣仍不宜沾手
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大摩維持快手增加權重　建銀首予海底撈跑贏大市
人氣文章

新聞>市場動向

平保35年不變經營理念：在創新中求發展
品味生活
生活
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

炎熱天氣驅趕不了任性的吃貨！香口惹味素食：芝麻菜香煎蔬食「蟹」餅
人氣文章

時事要聞

84%幼園下學年收生大減 逾半陷財困或需裁員
人氣文章

都市痛症．Oscar 治療師

經常頸痛頭痛，可能與枕頭太高、太低或承托力不足有關！加這東西調節有助改善？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

運動前攝取咖啡因，有助提升燃燒脂肪率？空腹飲會傷胃嗎？這2類人並不適合
人氣文章

ChatENT．月巴氏

MC張天賦入選福布斯30歲以下精英榜 ── 歌手其實需要表現甚麼？
人氣文章

Beauty

史上最強代言人！Johnny Depp天價續約Dior Sauvage：從家暴風波至官司勝訴，為何只有Dior對他不離不棄？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「即使我們的感情變了，但我會繼續照顧她」出軌者口中的「責任」，是感情還是同情？
人氣文章
蜂毒
人氣文章
快活保養 | 患糖尿病命運可逆轉？穩定血糖8大方法︰停用這東西！邊種生果要多吃？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 12:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 12:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2023 12:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/05/2023 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態31/05/2023
美國眾院債限投票在即，共和黨保守派揚言罷免麥卡錫
人氣文章財經熱話31/05/2023
《午市前瞻》恒指或下試17700 東方海外縱已超賣仍不宜沾手
人氣文章大行報告31/05/2023
【大行炒D乜】大摩維持快手增加權重　建銀首予海底撈跑贏大市
人氣文章市場動向31/05/2023
平保35年不變經營理念：在創新中求發展
人氣文章財經熱話31/05/2023
【科技股】小米618預售理想仍無助股價　想部署要留意甚麼因素？
人氣文章國際動態31/05/2023
美軍機遭中國戰機攔截，美國:不必要的挑釁性動作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金