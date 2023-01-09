  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘　惟匯豐降3個月存息

09/01/2023

　　本月將迎來農曆新年，香港銀行搶資金的熱情有所冷卻，本港發鈔行之一的匯豐銀行3個月港元定存息率由4.4厘降至4.1厘，起存額為1萬元，適用於匯豐One及其他客戶，透過手機apps及個人網上理財辦理。尚玉理財客戶方面，3個月定存息由4.6厘降至4.3厘，而卓越理財客戶，3個月定存則由4.5厘減至4.2厘。

 


　　渣打香港上調7日港元定存息率至高達8厘，起存額為10萬元，上限為2000萬元，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶，透過外匯交易網上理財等方式辦理。另外，兩星期定存息為5.5厘。


　　早前工銀亞洲推出分階段港元定存優惠，在存款日數首60日，年利率為4.1厘；第61日至120日，年利率為5.1厘；第121日至188日，年利率為6.1厘，起存額為10萬元，適用於綜合客戶於分行開立，上述優惠原延長至本月31日，但已提前在上周五完結。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

110.400

異動股

00700

騰訊控股

362.000

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

38.950

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.400
  • 00700 騰訊控股
  • 362.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.950
  • 06878 鼎豐集團汽車
  • 0.242
  • 02013 微盟集團
  • 7.300
股份推介
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.560
  • 目標︰$5.00
  • 00973 L'OCCITANE
  • 24.300
  • 目標︰$28.00
  • 01030 新城發展
  • 3.440
  • 目標︰$4.24
  • 02342 京信通信
  • 1.410
  • 目標︰$1.80
  • 00148 建滔集團
  • 26.600
  • 目標︰$29.18
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.400
  • 00700 騰訊控股
  • 362.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.100
  • 00388 香港交易所
  • 377.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.600
報章貼士
  • 00956 新天綠色能源
  • 3.610
  • 目標︰$4.70
  • 01030 新城發展
  • 3.440
  • 目標︰$4.24
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.560
  • 目標︰$4.95
熱炒概念股
  • 沒有相關資料。
即時重點新聞

09/01/2023 16:11  恒指全日高收396點報21388，阿里巴巴升逾8%冠藍籌

09/01/2023 16:17  【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘，惟匯豐降3個月存息

09/01/2023 13:31  尖沙咀SOGO據報3月12日結業，銅鑼灣分店繼續營業

09/01/2023 11:35  卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，合豐隆正式清盤

09/01/2023 11:24  《新股上市》傳微醫4月底前提交IPO申請，擬美國或香港上市

09/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４４億元，買中移動沽藥明

09/01/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進科技股，升ＡＴＭ目標，微降京東至３１６

06/01/2023 17:04  《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀

09/01/2023 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７１，隔夜拆息急挫至１﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘　惟匯豐降3個月存息
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】失實控權焉知非福　民企獲暖風寄厚望
人氣文章

新聞>財經熱話

【復常炒D乜】澳門列新冠為風土病　免檢疫通關人流復現　濠賭股獲大行唱好再落鑊
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

打工仔幸福度調查出爐！邊10種福利最影響員工去留？保險公司3招搶人才：酬金＋保障＋假期！
人氣文章

娛樂情報

自認天生突出 郭嘉駿預告玩盡浮誇造型
人氣文章

健康解「迷」

每800人有1人患柏金遜症！新一代腦部監測設備助調節腦電刺激量，減少噁心、嘔吐副作用
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「在一起竟比單身更不堪，還談甚麼戀愛？」毫無養份的愛情，你得到的只會是一場教訓
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

輕鬆營造effortless charm！隨性不羈的Double Four-In-Hand，繼續成為領結主流！
人氣文章

Beauty

以甜美笑容為靈感，Blackpink Jisoo同款新唇色登場！新年必備Dior潤唇膏全新色調推介！還有Jisoo慶生快閃禮遇，不要錯過！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
都市人易便秘！新西蘭最新研究：1種水果解便秘 ！要食多少？不吃果皮有無用？
人氣文章
情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？
人氣文章
冬天小心風寒！增強免疫力是王道！推介「姬松茸栗子雞腳湯」，補腎強身、養胃健脾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2023 17:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2023 16:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道09/01/2023
【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘　惟匯豐降3個月存息
人氣文章FOCUS09/01/2023
【FOCUS】失實控權焉知非福　民企獲暖風寄厚望
人氣文章財經熱話09/01/2023
【復常炒D乜】澳門列新冠為風土病　免檢疫通關人流復現　濠賭股獲大行唱好再落鑊
人氣文章財經熱話09/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指午後難大升 阿里巴巴可待100元吸納
人氣文章財經熱話09/01/2023
【港股走勢】兩大因素限制恒指升幅？
人氣文章大行報告09/01/2023
【大行炒D乜】高盛點評新經濟股　一表睇晒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金