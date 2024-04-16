受累保監整頓行業友邦跌勢加劇，縱獲大行力撐也未宜撈底？

友邦保險(01299)自3月中公布業績後，股價持續下挫，上周五(12日)更因保監局和廉署聯手拘捕無牌向內地客銷售保單的經紀，股價再插近6%，昨日(15日)又再跌近2.8%，續創7年新低。儘管多間大行指監管機構的執法行動對友邦實際影響輕微，友邦仍未見止跌，今早(16日)最多再跌逾4%低見45.25元，跌勢未見放緩下看來仍未宜撈底。

（資料圖片）

保監廉署聯手打擊向內地客無牌銷售保單 摩通仍籲增持友邦

保險業監管局與廉政公署上周首次採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為。當局一連兩日(4月10日及11日)先後到四個處所執行搜查令，包括搜查一間持牌保險經紀公司及一間轉介人公司的辦公室。廉署在行動中拘捕了一名經紀及一名轉介人。涉案公司及人士涉嫌安排或串謀他人無牌進行受規管活動，違反《保險業條例》，以及涉嫌干犯《防止賄賂條例》的代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪行，並懷疑多次違反《持牌保險經紀操守守則》。

摩通發表研報指，上周五(12日)友邦股價下挫，可能是由於上周保監局和廉署拘捕兩名人士涉嫌無牌轉介內地旅客購買保單，市場似乎認為這是新資本管制的潛在跡象，或是香港未來業務增長前景面臨的重大風險，但經紀並非友邦的主要銷售渠道，2023年佔銷售額約25%，對新業務價值貢獻更只有5%。此外，未來友邦有更多正面的催化劑，目前股價上行機率高於下行，短線的正面催化劑包括看好友邦首季新業務價值可按年增19%，季績或提供更明朗的股東回報策略，以及今年上半年開始獨立匯報印度業務表現，予目標價92元及「增持」評級。

大摩：友邦利潤率已見谷底 料監管消息影響輕微

摩根士丹利預期友邦首季以實際匯率計的新業務價值按年升19%，按固定匯率計則升23%，主要受內地、香港及泰國的強勁增長推動。利潤率已見谷底，相信財務數據正在復甦。預期內地是影響友邦新業務價值的主要因素，估計首季內地新業務價值以實際匯率計按年增長26%，主要因為去年1月仍受疫情影響，比較基數低，以及今年首季客戶需求仍然強勁。香港首季新業務價值估計上升27%，本地市場增長穩定，來自內地的訪客按季增長，該行繼續留意監管消息，但相信相關影響輕微，維持「增持」評級，目標價94元。

另大摩表示，友邦香港2023年的保費收入，67%來自代理人團隊，而今次監管機構出手，主要針對保險經紀銷售渠道，未來會減低經紀在整個保險市場的競爭力。而去年第三季起，經紀對保險市佔率已逐步下降，相信今年趨勢會持續，友邦代理人團隊紀律良好，未來在保險銷售市場佔有率有機會進一步提升。

中金：股價偏離基本面可關注回購及股息 目標價降至74元





另中金指，友邦發布2023年度業績後，股價持續下跌是因部分外資機構持續賣出，外資賣出更多是資金行為，與公司基本面關係不大，但部分投資者認為友邦當前相對同業優勢縮窄，疊加友邦估值相較同業仍存在明顯溢價，公司去年業績及往後預期或很難對此提供支撐。雖然友邦在負債端較同業的競爭優勢是長期且穩定的，但在當前較多地區儲蓄險、銀保佔比提升的環境下，其競爭優勢或難像過往一樣在業績層面帶來過多相對同業的超額表現，建議關注首季或中期業績發布公司對於回購或股息的表態，如回購持續有望對股價帶來有力支撐，下調目標價21%至74元，維持「跑贏行業」評級。

中金又稱，保監局連同廉署逮捕無牌經紀人引發市場對友邦香港大陸客業務擔憂。整體看，2023年友邦香港新業務價值佔集團33%，其中約50%來自大陸訪港客，大陸客保單約三分一來自經紀公司，這意味香港經紀渠道對友邦新業務價值的貢獻約為5%，預計報道中提及的經紀公司新業務價值佔比不足1%。



溫傑：業績令人失望兼沒提回購 股價難言見底只宜觀望



凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，從業績來看，市場本已預期友邦去年新增業務價值急升，因受惠通關及低基數，而最終升三成亦在預計中，其中香港全年升逾80%，惟以上半年升100%計，下半年有倒退。更令人失望的是，其新增業務價值利潤率由2019年62%跌至去年的53%，管理層對此沒詳細解釋，僅指受一些產品的結構改變影響。另方面，現時市場最看重公司的回購及派息，友邦之前也一直有回購股份，但在公布業績時卻沒提到往後一年的回購部署及金額。再者，隨著香港業務趨於成熟，市場本料內地業務成友邦增長亮點，但其內地保單利潤率卻由2019年94%跌至去年的51%。另友邦派息不見特別高，估值比平保(02318)及國壽(02628)也不算特別便宜。

溫傑續指，友邦股價跌幅超預期，但除上述事後分析出來的原因外，其他原因不明，股價不知何時見底，暫只宜觀望，而公司於5月會公布首季營運數據，若到時見到有改善，哪怕買貴2元都值得。就算很進取，身手又好的投資者，現時也只宜用一千幾百買友邦CALL輪博反彈。如果有貨則宜定下止蝕位，若跌穿就減持一部分。

潘鐵珊：蟹貨愈來愈多未見回升訊號 不建議買入

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊則於今日《開市Good Morning》節目指，友邦蟹貨愈來愈多，且未見大量資金流入，就算持續急跌仍有很多資金流出，約50至52元出現大成交沽出，該處料成阻力位。股票宜「買升不買跌」，友邦暫未見跌勢緩和開始回升的訊號，不建議買入。

友邦半日跌3.18%收報45.75元，連跌7日，累跌14.73%，成交22.05億元。其他保險股亦向下，保誠(02378)跌2.17%報67.6元，宏利(00945)跌2.1%報177元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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