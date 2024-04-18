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日圓 | 日韓聯手施壓，耶倫已獲知日韓對本幣大幅貶值的擔憂

18/04/2024

．美國財政部長耶倫在聲明中表示，已獲知日韓國財長對兩國匯率大幅下跌的擔憂

．會後鈴木俊一和日本外匯事務最高官員神田真人，讚揚了三國財長有關匯率的聲明，同時重申了此前關於日圓疲軟的要點

 

日圓 | 日韓聯手施壓，耶倫已獲知日韓對本幣大幅貶值的擔憂

　　美日韓財長周三（17日）首次召開三邊會議並發表聯合聲明。美國財政部長耶倫在聲明中表示，已獲知日韓國財長對兩國匯率大幅下跌的擔憂。

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　　耶倫、日本財務大臣鈴木俊一和韓國財政部長崔相穆，當天在國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的春季年會期間，討論了匯率問題。今年以來日圓兌美元已下跌約9%，韓圜兌美元下跌約7%，這導致會議之前，日、韓官員都表達了對本幣兌美元在本周跌至多年低點的擔憂。


　　會後鈴木俊一和日本外匯事務最高官員神田真人，讚揚了三國財長有關匯率的聲明，同時重申了此前關於日圓疲軟的要點。神田表示，三國財長就有關貨幣疲軟的措辭達成一致，本身就是一項成就，在近幾年是從未有過的。他續強調：「這是嚴重關切，而不是普通關切。」

 

撰文:經濟通國金組

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