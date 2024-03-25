神州經脈 | 鍾睒睒蟬聯胡潤中國首富，傳核心城市樓市限購或取消

滬深股市今早（25日）低開，盤中地產及下游產業股價拉動，加上能源股走高，滬綜指半日轉跌為升，然而到午後，AI概念散水，加上微短劇觸發監管憂慮，科技股集體插水，拖累大市急轉直下，滬綜指全日跌0.71%，報3026.31點，深市表現更傷，深成指挫1.49%，創業板指跌1.91%。

有傳內地將全面取消核心城市的限制性政策並推動融資協調機制落地。（資料圖片）

兩市全日成交10435億元（人民幣．下同），按日減少4.9%，連續第六日破萬億關。陸股通今日淨流入55.7億元，結束連續兩個交易日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾百點後一度急跌至7.22邊緣，但數分鐘後迅速抽升，收復7.2關口，據指是中國國有大行再度提供美元流動性；隨後部分漲幅回吐，收報7.2084，較上個交易日4時30分收盤價升199點子，結束自3月15日以來的連跌趨勢（3月20日無升跌），全日在7.1902至7.2195之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0996，較上個交易日升8點子，暫脫離半個月低位，與市場預測偏離水平擴至1271點，創去年11月以來最大的偏離水平，上個交易日報7.1004。

今日新聞精選

1. 中國發展高層論壇2024年年會昨日開幕，國務院總理李強發表主旨演講，稱當前中國物價漲幅較低，中央政府負債率不高，宏觀政策發力空間較大；又強調中國房地產和地方債務的風險並沒有一些人想像中那麼嚴重，中國推出的部分舉措目前已經取得積極成效。國家數據局局長劉烈宏在同一場合表示，生成式人工智能的快速發展對算力提出更高、更迫切的需求，全國一體化算力體系建設的必要性愈益突出，目前正構建聯網調度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力體系，冀更好服務數字經濟發展。

2. 胡潤研究院發布《2024胡潤全球富豪榜》顯示，全球十億美金企業家總數達到3279位，按年增加167人，中國富豪未躋身前十，而中國首富繼續由70歲的鍾睒睒蟬聯，全球排第21位，身家同比縮水9%至4500億元；拼多多董事長黃崢財富暴漲71%在中國富豪中增長最多，以3850億元財富排中國第二、全球第24；騰訊主席馬化騰財富2500億元同比縮水一成，排中國第三、世界第36。今年榜單中國有814位十億美金企業家，保持世界第一位置，但有208人落榜，佔全球落榜總人數的75%。

3. 據內媒《券商中國》報道，今天上午有市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，會全面聚焦兩個方向：一是全面取消核心城市的限制性政策，二是推動融資協調機制落地。報道引述業內人士指，一線城市非核心區域的限購政策有可能取消，但目前可能還處於研究階段，關鍵是如何界定「核心區域」；至於房地產融資協調機制方面，報道引述銀行人士指，機制正在落地，後續還要觀察融資規模能否有效放大。

4. 小鵬汽車旗下飛行汽車研發企業小鵬匯天「陸地航母」飛行汽車的飛行體（代號：X3-F）型號合格證（TC）申請，日前正式獲中國民用航空中南地區管理局受理。型號合格證是航空器投入使用前必須取得的官方認證，以確保其設計不存在威脅機內外人員生命安全的設計缺陷。據報這次申請提交次日即獲得受理，相對於以往1周時間大幅縮短，說明小鵬匯天準備充足，也表明民航局培育低空經濟、發展新質生產力的決心。內媒指，參考行業情況，樂觀情況下經過1-2年的全方位試驗考核，飛行汽車的飛行體就有望獲得型號合格證。

5. 小米旗下小米汽車首款車型「Xiaomi SU7」周四（28日）上市。小米創辦人雷軍於微博表示，小米SU7靜態品鑑今日開啟，首批覆蓋全國29城、共76個門店，目前預約人數遠超預期，發布會後的29日開啟試駕體驗。他又表示，小米SU7的目標就是「50萬以內最好看、最好開、最智能的轎車。」目前小米汽車App已上架了蘋果App Store，支持iOS 13.0或更高版本的iPhone手機使用，將提供購車數據、車控、社區交流及汽車周邊購物商城等功能。

6. 寧德時代董事長曾毓群接受《彭博社》採訪時表示，公司正與特斯拉合作開發用於電動汽車的快速充電電池，正共同研究新型電化學結構等電池技術，旨在加快充電速度。曾毓群又表示，雖然寧德時代確實有第二上市計劃，但公司現金流穩健，意味不會急於立即籌集更多資金、並稀釋現有股東的股權。

7. 外電報道指，華為及其晶片製造夥伴新凱來向中國知識產權局申請一項先進半導體製造方法專利，雖技術含量較低，但能有效製造先進晶片，提高華為突破美國圍堵的可能性。報道引述相關專利申請文件指，該製造方法有助減少對高端光刻機的依賴，可能在沒有荷蘭ASML最先進極紫外線(EUV)光刻機的情況下生產先進晶片，把目前中國只能夠生產7納米晶片的生產工藝推進到5納米，相當於與全球領先者的差距縮短為落後一代。另外，荷蘭首相呂特將於明起一連兩日訪華，料將與國家主席習近平及總理李強會面，議題或包括ASML對華出口問題。

8. AI大模型初創企業月之暗面旗下Kimi智能助手近期啟動200萬字長文本內測，引爆資本狂歡，其他國產大模型也開始「內捲」長文本。阿里巴巴通義千問上周五宣布向所有人免費開放1000萬字的長文檔處理功能，成為全球文檔處理容量第一的AI應用；360同日宣布智腦正式內測500萬字長文本處理功能，該功能將入駐360 AI瀏覽器。同日還有消息指，百度文心一言也計劃下個月進行版本升級並開放長文本能力，字數上限提高到200萬-500萬字。

撰文：經濟通中國組

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