紅VAN | 大新王祖興:從無因宏觀環境變化而要求貸款人提早還款

．大新銀行副主席王祖興被問到有否向小巴車主Call Loan，他指出大新銀行向來沒有因宏觀環境變化，而主動要求貸款人提早還款。

．王祖興表示，該行會繼續通過調整存款和賺息資產組合，以維持穩定的淨息差

．儘管今年美國將會減息，但仍預期息率仍將維持高位，期望今年淨息差保持穩定。

早前市傳因小巴牌價大跌，有銀行向小巴車主要求提前還款(Call Loan)。大新金融(00440)集團總經理及旗下大新銀行(02356)副主席、行政總裁兼董事總經理王祖興在出席業績發布會時被問到有否向小巴車主Call Loan，他指出，大新銀行向來沒有因宏觀環境變化，而主動要求貸款人提早還款。

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*料今年息率維持高位，冀淨息差保持穩定*



對於今年淨息差和業務前景，王祖興表示，該行會繼續通過調整存款和賺息資產組合，以維持穩定的淨息差，本港息率加息上升，有助淨息差改善，儘管今年美國將會減息，但仍預期息率仍將維持高位，期望今年淨息差保持穩定。



王祖興又指，本港經濟增長預測為2.5%-3.5%，高息料維持一段長時間，將影響按揭和企業貸款需求，加上烏克蘭和加沙戰爭持續、地緣政治緊張等，預期投資氣氛和需求較遲滯，但息口見頂有利貸款需求和投資氣氛改善，集團目前對業務前景感審慎樂觀。





*碧桂園風險敞口微不足道*



王祖興指出，集團持續對內房市場保持警覺，今年2月內房相關貸款較去年同期下降43%，涉及碧桂園(02007)的風敞險口微不足道，只佔資產總值約0.11%。



首席財務總監周志良提到，去年集團減值撥備按年減少，今年將保持審謹管理信貸減值，具體仍需視乎實際經濟情況。去年個人銀行相關減值有所增加，但涉及的貸款部份有政府擔保，仍需時間處理，實際風險並不高；而內房相關敝口佔總資產、總貸款額屬可控範圍，會將繼續審謹管理。

撰文：經濟通採訪組

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