《神州經脈》人幣六連貶創19個月低 滬指止三連揚外資續走

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，罕有作出「財政、貨幣政策要以就業優先為導向」的論述。滬綜指三連升後周四早（12日）低開，之後在半導體、醫藥板塊穩市下轉升，不過離岸人民幣快速走弱，美元兌人民幣升破6.81關口，創下19個月新低。A場午後由升轉跌，滬綜指快速轉燈，收市跌0.12％止步三連升，報3054.99點。深成指全日軟0.13％，創業板指升0.227％。

（資料圖片）

人民幣弱勢，外資繼續出走，通過滬股通、深股通淨流出27.03億元（人民幣．下同）。兩市成交明顯縮量至8213億元，按日大減23.8％。



中央財辦副主任韓文秀在「中國這十年」系列主題新聞發布會上表示，疫情是中國經濟社會發展的攔路虎，必須科學精準有效防控，要兼顧好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，不能單打一；要抓緊謀劃和推出增量工具，中國財政、貨幣和其它政策有足夠空間和多樣化工具。



今日新聞精選



1. 中國、日本和南韓的三國財金領導人舉行線上年度會議，會後發表了聲明，對亞洲經濟從新冠疫情中復甦所面臨的風險發出警告，並承諾支持市場穩定和穩健的財政政策。聯合聲明指，加劇的風險包括部分發達國家「意外地」提前升息、通脹加速、以及烏克蘭戰爭造成的干擾。中日韓官員確認將致力於使用支持舉措來維持金融市場穩定和長期的財政可持續性，但沒有具體說明採取甚麼支持舉措。聲明又稱，必須繼續警惕區域經濟復甦所面臨的風險加劇，這些因素可能成為區域經濟前景的下行風險，導致金融市場波動和資本流動。雖然聲明沒有提及具體國家，但美國的加息和相關的央行資產的減少已經推動美元的上漲，這可能導致一些新興市場出現資本外逃，以及發展中國家以美元計價的債務負擔加重。另據外電報道，美國政府已經起草了一項行政命令，將賦予司法部權力，阻止中國等外國對手獲取美國國民的個人數據。中國外交部發言人趙立堅指，各國都有權採取措施保護本國公民個人數據和隱私，但相關舉措應是合理、科學的，不應淪為個別國家泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓特定國家和企業的工具。



3. 商務部公布，今年1－4月，全國實際使用外資金額4786.1億元，同比增長20.5％（折合744.7億美元，同比增長26.1％）。從行業看，服務業實際使用外資金額3519.4億元人民幣，同比增長12.5％；高技術產業實際使用外資同比增長45.6％，其中高技術製造業增長36.7％，高技術服務業增長48.3％。商務部新聞發言人束珏婷表示，4月以來，受內外部多重因素影響，進出口增速有所回落，外貿形勢複雜嚴峻。與此同時，中國外貿產業基礎雄厚，長期向好的基本面沒有改變，保持外貿平穩發展仍具備諸多有利條件和積極因素。商務部將穩定外貿企業生產經營，著力幫助企業保訂單保市場，確保外貿物流暢通，全力保障產業鏈供應鏈完整和穩定，更好發揮開放平台在穩外貿中的積極作用。就中國歐盟商會稱23％企業會員因疫情防控，考慮將投資從中國挪到其他國家，束珏婷指，將堅持擴大高水平對外開放，進一步優化外商投資服務體系，提高精準服務水平，為外資企業創造更多發展機遇。



3. 人民銀行副行長陳雨露周四在「中國這十年」系列主題新聞發布會上表示，人行還會把穩增長放在更加突出的位置，加強跨周期政策調節，加快落實已經出台的政策措施，特別是要積極主動謀劃增量的政策工具，繼續穩定信貸總量，繼續降低融資成本，繼續強化對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，加大對實體經濟的進一步支持。他特別提到，引導貸款市場利率在比較低的水平上進一步下降，來降低市場主體的融資成本，激發融資需求。陳雨露又指，中國金融體系長期積累的風險點得到了有效處置，金融風險整體收斂、總體可控。防範化解金融風險是金融工作永恒的主題。他又強調，中國的金融體系始終保持著總體穩健。金融機構經營的韌性和抗風險的能力明顯提高。中國的A股市場經受住了多輪次、多因素外部衝擊的考驗，債券市場有序打破了剛性兌付，總體平穩運行。



4. 融創中國(01918)公布其發行的「二零二三年十月票據」一筆2947.86萬元（美元．下同）利息已於4月11日到期應付，30天寬限期支付利息亦已屆滿，而公司未能支付有關款項。另外，融創中國「二零二三年四月票據」一筆2684.53萬元利息已於4月19日到期應付，公司有30天寬限期支付利息，截至目前尚未支付相關款項；「二零二四年十月票據」一筆2040萬元的利息已於4月20日到期應付，公司有30天寬限期支付利息，目前尚未支付相關款項；「二零二四年四月票據」一筆2802.45萬元利息已於4月26日到期應付，公司有30天寬限期支付利息，目前尚未支付相關款項。由於未在寬限期內支付「二零二三年十月票據」到期應付利息，可能將導致票據的持有人要求公司立即支付本金和應計利息。截至目前，「二零二三年十月票據」未償還本金為7.416億元。另據《經濟日報》引述消息人士指，融創計劃通過債務展期積極解決債務問題，並希望通過在集團層面引入具有強大信用背書的企業作為戰投，改善整體信用狀況。



5. 內地疫情持續，周三（11日）新增本土及無症狀逾1800宗。在上海，新增感染連續多天回落，周三新增本土新冠肺炎確診病例144宗和無症狀感染者1305宗，其中106宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸。北京新增35例本土確診病例和11例無症狀感染者，北京市疾控中心副主任龐星火介紹，自5月8日中鐵十一局三公司報告首例感染者以來，累計報告感染者15例，涉及2個區，其中房山區8例、海淀區7例。該公司建設項目駐地位於房山區閻村鎮大紫草塢村，部分員工住宿在海淀區相關酒店。預計未來有出現續發病例的可能。評級機構惠譽最新發布報告指出，中國上海的防疫封鎖措施或將加劇全球供應鏈壓力和通脹擔憂。分析指，中國「動態清零」抗疫政策下一系列封控措施導致上海港4月及5月初的貨運量驟降。上海港的貨物吞吐量佔中國港口總吞吐量的五分之一，而中國出口商品在全球出口中的佔比為15％，次輪封控措施可能會導致製成品的短缺狀況加劇，並進一步推升全球通脹壓力。



6. 據《央視》報道，5月12日早8時許，重慶江北國際機場一架重慶飛往拉薩的航班衝出跑道，導致飛機起火。目前現場火已撲滅，機場正在積極處理中。該起火飛機為航班編號TV9833，由重慶飛往林芝，在重慶機場起飛時衝出跑道，機場消防車出動滅火。飛機逃生滑梯打開，乘客和機組緊急撤離飛機。受此影響，重慶江北國際機場關閉跑道，暫停起飛航班，部分航班轉移備降成都雙流國際機場。西藏航空重慶分公司回應指「有這個事，還在調查中，具體情況還要等公司通知。」西藏航空是內地首家以高原為基地運行的航空公司，股東包括西藏治區投資有限公司、中國國航(00753)(滬:601111)等。中國民用航空局最新消息稱，在今早的重慶機場發生的飛機起火事故中，有36人在撤離過程中擦傷扭傷，已及時送當地醫院檢查。目前重慶機場1條跑道關閉，其他2條跑道正常運行。民航西南地區管理局、重慶監管局已啟動應急預案，並於第一時間趕赴現場開展調查處置。



7. 內地銀行業的養老金融產品日趨多元，繼養老理財產品試點啟動後，養老儲蓄試點也啟動在即。據《財新》報道，銀保監將推出養老儲蓄試點，首批將由國有四大行在部分地區開展，每家銀行的試點規模或不超過100億元。養老儲蓄產品期限較普通存款更長，最低為5年期，最高可到20年；利率方面，可能享有較高的定價權，或可適度突破利率自律機制對普通定期存款的利率上限要求。養老儲蓄是指專用於養老需求的儲蓄產品，很可能類似於長期限的定期存款產品。報道引述一位接近監管部門人士稱，中國居民儲蓄率很高，但是基本上是五年以下的短期儲蓄。長期限資金可選擇的產品很少，目前主要都投向房地產市場。養老儲蓄可以為居民的長期資金提供投資的新選擇，也可以成為資本市場長期資金的重要來源。事實上，銀保監本周剛發布《關於規範和促進商業養老金融業務發展的通知》，其中明確商業養老儲蓄為銀行保險機構可發展的商業養老金融業務範圍。



8. 國務院總理李克強11日主持召開國務院常務會議，要求確保能源供應，在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資100億元，支持煤電企業紓困和多發電。決不允許出現拉閘限電。會議要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。進一步盤活存量資產，拓寬社會投資渠道擴大有效投資。會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，4月份經濟新的下行壓力進一步加大。要著力穩住經濟大盤，為統籌做好各項工作提供基礎。會議又部署進一步盤活存量資產，拓寬社會投資渠道、擴大有效投資。會議指出，盤活基礎設施等存量資產，有利於拓寬社會投資渠道和擴大有效投資、降低政府債務風險。



9. 美國最新通脹數據仍然高企，美匯指數周三小幅上漲，紐約尾盤升0.08％，重上104。人民幣中間價五連貶，再刷19個月新低；即期匯率（CNY）周四早低開81點子穿6.73，盤中跌穿多個關口，最低見，全日瀉626點，收報6.7900，錄六連貶，刷2020年9月30日以來逾19個月新低。離岸價跌勢更深，午後跌穿6.81關。德國銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為，中國經濟將進一步放緩，供應鏈終端也會打擊商業信心，而美聯儲緊縮政策導致的美元強勢可能是未來幾年的主旋律，當然人民幣匯率可控貶值也將是未來最可能的走勢。花旗最新觀點認為，近期中國監管層對人民幣下跌只進行溫和反擊，這似乎是對人民幣貶值的一種默許，人民幣疲軟或能更好的支持出口部門，降低對中小企業的潛在損害。CNH或跌至6.8－6.85水平。

撰文：經濟通中國組

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